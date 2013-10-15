欧洲金融：欧央行执委否决希腊对其债务展期的要求，指称违反禁令

* 史托纳拉斯称希腊将对2009年为支持银行业而发行的债券进行展期

* 45亿欧元的债务展期将有助于希腊填补2014年融资缺口

* 史托纳拉斯称欧洲各国央行应该提供帮助

路透雅典/卢森堡10月14日 - 欧洲央行一位高层决策者周一表示，欧央行不能对希腊债务展期，因为这违反了为政府融资的禁令，给希腊原本认为此举会帮助其填补明年融资缺口的希望泼上一瓢凉水。

希腊希望其2014年下半年可以重返债券市场，在此之前希腊都将通过救助贷款融资。据国际货币基金组织(IMF)和希腊估计，2014-15年希腊会有近110亿欧元的融资缺口。

希腊财长史托纳拉斯周一表示，希腊计划明年延展债务以缩减融资缺口。他说，欧元区各国央行之前曾承诺延展希腊债务，如果不延展，他们应通过其他方式填补缺口。

但欧洲央行执委亚斯穆森排除了这一想法，因欧央行法规禁止这样做。

“我们必须找到一个途径弥合融资缺口，延展债务或者进行货币融资的方法绝对行不通，”亚斯穆森对记者表示。

“对于欧央行和整个欧元区体系来说都不可能。”

在希腊官员最近提出的一系列填补缺口选项中，史托纳拉斯表示，雅典计划延展明年3月到期的约45亿欧元债务。

希腊的国际金主已同意，若希腊今年实现财政目标，可能进一步减免希腊债务，采取的方式可能是降低融资成本或延期偿还贷款。

但迄今希腊提出的解决融资问题的选择都没有获得其他国家的太大支持。

欧盟执委会认为希腊2014年融资缺口为38亿欧元，IMF估计会有44亿欧元。

当被问及欧元区国家央行持有的希腊债券是否也应展期以帮助弥补救助后的融资缺口时，史托纳拉斯称这是2012年11月协议的一部分。

“希腊将根据欧元集团(11月)的决定争取债务减免，有许多可以采用的方式来实现，”他在接受财经日报Naftemporiki专访时表示。

“各国央行持有希腊债券，之前他们说会将其展期，但迄今一直没有这样做，”他说。“如果他们认为这是货币融资而不想实施，就必须找到相应的举措。”

史托纳拉斯称，欧元区央行无论如何都需要拿出救助办法。