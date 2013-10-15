《台湾重要政经日程》--10月15日

===================今日重要政经消息=====================
10/15(二)
-- 9:00 立法院院会，全院委员投票表决内阁不信任案。
-- 9:00 2013再生能源发展愿景高峰会。
--10:00 中经院公布最新经济成长率预测记者会。
--12:00 立法院程序委员会。
=================近期重要政经消息======================
10/17(四)
--13:30 台积电 投资人说明会，并公布财报。
--16:00 两岸保险监理机关会议平台〞金保会〞首次召开。
10/21(一)
--16:00 经济部公布9月外销订单年增率，上月年增率为0.5%。
10/22(二)
--08:30 主计总处公布9月经季调失业率，上月为4.19%。
--12:30 台湾央行代为标售20年期102/8增额发行公债，金额预定300亿台币。
10/23(三)
*--16:00 经济部公布9月工业生产指数，上月较去年同期减少0.70%。
10/25(五)
--16:10 央行公布9月M2货币总计数年增率，上月为年增5.41%。
11/5(二)
--08:30 主计总处公布9月消费者物价指数，上月为年增0.83%。
--16:10 央行公布10月外汇存底，上月末为4,126.11亿美元。
11/7(四)
--16:00 财政部公布9月出口金额年变动率，上月为年减7%。
11/20(三)
--16:10 央行公布第三季经常帐以及国际收支余额。第二季经常帐顺差138.0亿美元。
11/26(二)
--12:30 台湾央行代为标售30年期102/9期增额发行公债，金额预定300亿台币。
11/29(五)
--12:30 台湾央行代为标售10年期102/10期增额发行公债，金额预定350亿台币。
2014年
1/1 (三)
--元旦金融市场休市一日。
1/30(四)-2/4(二)
--农历春节假期。
2/28(五)
--和平纪念日金融市场休市。
4/4(五)
--儿童节金融市场休市。
6/2 (五)
--端午节休市一日。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
注：*表新增。(完)
(记者 林妙容; 审校 杨淑祯)