中国铁路：前三季铁路基建投资3,287亿，完成年度目标约六成--报载

21世纪经济报道周二称，按照铁总年初的计划，今年全年铁路固定资产投资总额为6,500亿元，其中基建投资额为5,200亿元。不过，在7月国务院对铁路建设高度重视的背景下，年初固定资产投资数额被增加到6,900亿元，基建投资也随着增至5,300亿元。

报导援引接近铁总的一位消息人士称，近几年来，铁路投资的进度都是前紧后松，一般都是年初的时候拨钱会比较慢，比较少，快到年底时，往往是突击花钱，把将近一半的计划投资额在三两个月之内投放下去。 “这一方面是根据计划部门年初制定的工程进度表决定，背后深层次的原因则是铁路系统在2011年遭受过一次资金告竭导致大量工程停工引发群体性事件，大部分领导都被搞得焦头烂额，所以现在投资、拨款都比较谨慎，避免出现实际资金拨付超出计划预期的情况出现。”该位人士称。