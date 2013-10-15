版本:
中国
货币新闻 | 2013年 10月 15日 星期二 08:46 BJT

突发新闻：菲律宾南部发生7.4级地震，没有引发海啸威胁

路透悉尼10月15日 - 据美国地质调查局监测，周二菲律宾南部发生7.4级地震。

太平洋海啸预警中心称，菲律宾地震后，太平洋范围内没有海啸威胁。

地震发生在棉兰老岛北部的玻尔岛(Bohol)附近，震源深度约为35公里。目前尚无有关损失或伤亡情况的报告。(完) (编译 石冠兰 审校 孙茉莉)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐