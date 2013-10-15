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货币新闻 | 2013年 10月 15日 星期二 08:49 BJT

澳洲央行：对进一步降息持开放态度，但不急于采取行动--会议记录

会议记录还表示，主要指标显示住房投资将在未来几个月增强。

“虽然信贷增长保持温和，但有迹象显示借款意愿上升，尤其是投资者的借款意愿。”

在关于海外形势部分，会议记录说得比较简要，只是说委员们注意到美国财政环境与债务上限问题存在不确定性。

至于澳洲的最大单一出口市场中国，澳洲央行表示最近迹象显示中国经济成长速度符合该国政府提出的7.5%增长目标。(完)

(编译 张涛；审校 石冠兰)

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