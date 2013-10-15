《分析》美国债务上限危机或悄然开始，骤然恶化

高盛预计，减支大概会使得经济产值减少4%左右。

如果美国政府在10月24日或31日无法偿付债务，那么事态会加速恶化。

那时，由于美国公债价值面临质疑，那么爆发金融危机的风险将加大。美债在数以万亿美元计的金融交易中充当抵押品，如果交易商认为其不再值得持有，那么甚至连华尔街大亨们都无法确定信用会缺乏到何种地步。

摩根大通首席执行官迪蒙周六在一次金融会议上称，“那将以你根本无法理解的方式波及到全球经济。”

Macroeconomic Advisers预计，减支以及严重信用紧缩会造成未来一年左右丧失逾300万个的就业岗位，失业率将升至9%左右。

金融市场已经出现了忧虑情绪上升的迹象。

近日，包括富达(Fidelity)、摩根大通和太平洋投资管理公司(PIMCO)在内的大型货币市场共同基金，纷纷开始避开将于10月17日至11月中之间到期的美债。

许多分析师认为美国至少会努力维持债券偿付，以安抚投资者恐慌情绪。

奥巴马政府试图淡化这一可能的策略，称政府的偿付系统没有设计成决定谁能获得偿付与谁不能。