《分析》美国债务上限危机或悄然开始，骤然恶化

投行观点：Carnival目标价从56美元上调至63--巴克莱
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高盛预计，减支大概会使得经济产值减少4%左右。
如果美国政府在10月24日或31日无法偿付债务，那么事态会加速恶化。
那时，由于美国公债价值面临质疑，那么爆发金融危机的风险将加大。美债在数以万亿美元计的金融交易中充当抵押品，如果交易商认为其不再值得持有，那么甚至连华尔街大亨们都无法确定信用会缺乏到何种地步。
摩根大通首席执行官迪蒙周六在一次金融会议上称，“那将以你根本无法理解的方式波及到全球经济。”
Macroeconomic Advisers预计，减支以及严重信用紧缩会造成未来一年左右丧失逾300万个的就业岗位，失业率将升至9%左右。
金融市场已经出现了忧虑情绪上升的迹象。
近日，包括富达(Fidelity)、摩根大通和太平洋投资管理公司(PIMCO)在内的大型货币市场共同基金，纷纷开始避开将于10月17日至11月中之间到期的美债。
许多分析师认为美国至少会努力维持债券偿付，以安抚投资者恐慌情绪。
奥巴马政府试图淡化这一可能的策略，称政府的偿付系统没有设计成决定谁能获得偿付与谁不能。
美国财政部长杰克卢上周对议员们称，“那将会是一片混乱。”(完) (编译 侯向明/戴素萍/石冠兰 审校 张涛/隋芬)
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路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当