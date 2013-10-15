国际油市：美国原油微幅下跌，因美国债务协议具有不确定性

投行观点：Carnival目标价从56美元上调至63--巴克莱
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美国、俄罗斯、中国、法国、英国和德国周二和周三将在日内瓦与伊朗就其核计划举行会谈。
0013GMT，纽约商业期货交易所(NYMEX)下跌0.10美元，报102.31美元。
布兰特原油11月合约 微跌0.01美元，报111.03美元。
周一一项路透初步调查显示，截至10月11日止当周，美国商业原油库存预估增加230万桶。
美国能源资料协会因缺乏政府注资，本周将不会按计划发布周度原油库存数据，为1979年来首次。
但行业组织美国石油协会(API)周三将会公布一周库存报告。
英国Grangemouth炼厂周一将开始停止作业，之后可能进行48小时罢工。事态发展看来愈来愈可能重演2008年的危机，当时的危机使得北海的几个主要油田的生产受到干扰。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 张涛)
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路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当