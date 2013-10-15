版本:
中国
货币新闻 | 2013年 10月 15日 星期二 09:05 BJT

国际油市：美国原油微幅下跌，因美国债务协议具有不确定性

美国、俄罗斯、中国、法国、英国和德国周二和周三将在日内瓦与伊朗就其核计划举行会谈。

0013GMT，纽约商业期货交易所(NYMEX)下跌0.10美元，报102.31美元。

布兰特原油11月合约 微跌0.01美元，报111.03美元。

周一一项路透初步调查显示，截至10月11日止当周，美国商业原油库存预估增加230万桶。

美国能源资料协会因缺乏政府注资，本周将不会按计划发布周度原油库存数据，为1979年来首次。

但行业组织美国石油协会(API)周三将会公布一周库存报告。

英国Grangemouth炼厂周一将开始停止作业，之后可能进行48小时罢工。事态发展看来愈来愈可能重演2008年的危机，当时的危机使得北海的几个主要油田的生产受到干扰。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 张涛)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐