《香港报摘》--其他报纸重要消息10月15日

*明报：

--“赌王”何鸿燊旗下澳门旅游娱乐公司推出位于葡萄牙首都里斯本北部上城区楼盘“葡京濠珀”，买家投资满50万欧元可申请居留权，料招揽中国内地人移民入市。

--南车时代电气 今年前9个月净利按年上升35%至8.49亿元人民币，主要受惠于营业收入增长。

--太古地产 中国公司行政总裁白德利称，公司已接近完成对国内5个项目共220亿港元的注资，其余80亿港元将按既定时间表逐步投放，主要用于上海和成都；此外，公司正待上海自贸区运作细节公布，将寻找合适投资机会。

*星岛日报：

--市传浙江省电动单车资销商--绿源电动车，计划最快在明年启动在港上市程序。公司董事长倪捷表示，不排除上市的可能性。

*苹果日报：

--有验楼师发现，由嘉华 、信和置业 和南丰联合发展，尺价高达2.8-6.1万港元的港岛南区豪宅“深湾9号”，有数十个单位出现发霉和渗水问题，部份受影响业主的单位水喉渗水、客厅和房间地板发霉。

--消息透露，财资市场公会就前海实现离岸人民币账户管理，已大致完成一份建议文件，稍后将提交前海管理局。当中提供让区内合资格中外注册合资格金融机构申办相关业务，当离岸账户（OBU）资金需转入在岸账户（DBU）进行支付时，交叉资金总额采取额度形式管理。

*东方日报：

--地产代理透过家俬回赠等方式变相为新盘买家提供楼价2%的优惠，首期开支因而减少，金管局称会密切留意有关情况，若有需要会要求银行加强风险管理。

--市场消息透露，新加坡手机网络游戏开发商IGG录得近10倍超额认购，其股份将于本月18日在创业板挂牌。

--按中国会计准则，洛阳钼业 今年首9个净利润为9.02亿元人民币，按年减少2.95%。

*大公报：

--主力发展刚需住宅及销售型办公楼的旭辉集团 ，其主席林中表示，对完成今年140亿元人民币的销售目标非常有信心，但现在地价较高，故未来数月会相对谨慎买地。

--上实控股 宣布，认购上实环境合共16亿新股，配售价为0.085坡元，涉及总代价1.36亿坡元或8.33亿港元。（完）

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