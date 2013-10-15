中国企业：新华传媒证实上海两大报业集团整合，新报业“航母”或将出炉--报载

路透上海10月15日 - 中国上海新报业“航母”悄然现身。据新华传媒 周一晚间公告称，公司接控股股东解放日报报业集团函告，正在筹划准备解放日报报业集团与相关报业集团整合事宜，目前有关部门正按照程序对拟任干部进行任职前公示。

中国证券报周二援引《解放日报》刊登的《上海市市管干部提任前公示》显示，现任文汇新民联合报业集团副社长的高韵斐拟任上海报业集团党委副书记、总经理、副社长，而现任上海国有资产经营有限公司党委书记、董事长的程峰拟任上海报业集团副总经理。

报导指出，在这份公示中，首度公开提到了“上海报业集团”，被视为解放日报报业集团与文汇新民报业集团合并已尘埃落定的重大信号。

报导并指出，最受A股投资者关注的字眼“上海报业集团”——这个新出炉的单位，将成为解放日报报业集团和文汇新民报业集团合并重组后的新报业“航母”，从而将此前有关两大报业集团合并重组的传言变成了现实。

报导认为，由于文汇新民报业集团旗下此前并无上市公司，因此，新华传媒将成为合并成立后上海报业集团旗下唯一的上市公司，这令市场对新华传媒未来的发展平添了众多想象空间。

“一般而言，即便上海报业集团旗下未来有了其他的上市公司，从同业竞争的角度，文新集团广告业务如果想上市，最佳的注入途径也是新华传媒。”报导援引业内人士指出。