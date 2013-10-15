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货币新闻 | 2013年 10月 15日 星期二 09:04 BJT

芝加哥期市：美国玉米期货持稳，昨日从三年低点反弹

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 693.00 0.50 +0.07% +0.11% 666.87 67

CBOT玉米 437.00 0.00 +0.00% +0.87% 451.86 35

CBOT大豆 1272.50 -0.50 -0.04% +0.45% 1319.59 33

CBOT稻米 $15.13 -$0.03 -0.20% +0.07% $15.31 49

美国原油 $102.33 -$0.08 -0.08% +0.30% $104.91 44

汇率

欧元/美元 $1.355 -$0.001 -0.05% +0.10%

美元/澳元 0.951 0.003 +0.26% +0.52%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 李爽)

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