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亚洲 | 2013年 10月 15日 星期二 09:08 BJT

中国个股：华谊兄弟前三季净利料增长逾2倍，因电影票房较好等

路透北京10月15日 - 中国知名民营影视娱乐公司--华谊兄弟 周一稍晚发布公告称，公司预计今年前三季度净利4.03-4.30亿元人民币，同比增长200%至220%，因投拍电影票房成绩较好及投资收益贡献等。

公告指出，今年前三季度业绩增长的主要原因，一是电影《西游降魔篇》、《狄仁杰之神都龙王》取得较好的票房成绩；二是电视剧、艺人经纪与相关服务以及影院等主营业务呈稳定发展态势；三是出售所持掌趣科技 部分股份取得投资收益。

公告称，前三季公司非经常性损益达2.63亿元，上年同期为3,680万元，今年来非经营性损益主要来自政府补助及奖励、出售掌趣的投资收益等。

华谊投资拍摄的电影《狄仁杰之神都龙王》9月28日起在大陆上映，公司此前公告称，截止10月10日，其国内票房已超过5亿元。

华谊兄弟周一报收33.74元人民币，跌0.10元或0.30%。

欲进一步了解公告详情，详见深圳证交所网站　here（完） (发稿 张晓翀/林琦; 审校 杨淑祯)

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