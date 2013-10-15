中国个股：华谊兄弟前三季净利料增长逾2倍，因电影票房较好等

更新版 1-中国汇市：人民币窄幅整理微收贬，收盘前大行抛美元支撑汇价

* 人民币窄幅整理微收贬，中间价则小幅反弹 * 美指继续反弹，隔夜美元空头止损 * 结售汇相对均衡，早盘时段部分机构倒量 * 收盘前大行提供美元流动性支撑汇价 (新增评论和收盘报价) 路透北京3月30日 - 人民币兑美元即期周四微收贬，波动区间狭窄，中间价 则小幅反弹。交易员称，隔夜美指继续走升，盘初有部分隔夜美元空头止损，但在6.8950附 近受阻，汇价难以继续下行；尽管日内美指走升，但收盘前大行大量提供美元流动性支撑汇 价，人民币仅微收贬7个点。 他们并指出，近期市场方向仍不明朗，外围的风险事件主要围绕英国脱离欧盟的影响、 美国总统特朗普任内政策及法国大选的不确定性。不过英国脱欧已经被反复炒作，可能影响 会逐渐减弱。而4月中国国家主席习近平将访美，且美国将对中国是否是汇率操纵国做出认 定，料在此之前汇价将保持稳定。 “今天打的很厉害，收盘前大行大量提供流动性。”一中资行交易员称，“4月会有对 中国汇率操纵国的判定，加上习近平4月访美，关键时点汇率都会比较稳定，预计近期的波 动会比较小。”