中国个股：华谊兄弟前三季净利料增长逾2倍，因电影票房较好等

路透基点：数银行有意参与中国东方资产管理3亿美元三年期联贷--TRLPC
路透3月30日 - 消息人士称，中国东方资产管理(国际)控股公司的3亿美元三年期联贷案已经在一般联贷阶段收获了几家银行的参与兴趣，总的承贷金额接近目标融资额。
路透北京10月15日 - 中国知名民营影视娱乐公司--华谊兄弟 周一稍晚发布公告称，公司预计今年前三季度净利4.03-4.30亿元人民币，同比增长200%至220%，因投拍电影票房成绩较好及投资收益贡献等。
公告指出，今年前三季度业绩增长的主要原因，一是电影《西游降魔篇》、《狄仁杰之神都龙王》取得较好的票房成绩；二是电视剧、艺人经纪与相关服务以及影院等主营业务呈稳定发展态势；三是出售所持掌趣科技 部分股份取得投资收益。
公告称，前三季公司非经常性损益达2.63亿元，上年同期为3,680万元，今年来非经营性损益主要来自政府补助及奖励、出售掌趣的投资收益等。
华谊投资拍摄的电影《狄仁杰之神都龙王》9月28日起在大陆上映，公司此前公告称，截止10月10日，其国内票房已超过5亿元。
华谊兄弟周一报收33.74元人民币，跌0.10元或0.30%。
欲进一步了解公告详情，详见深圳证交所网站 here（完） (发稿 张晓翀/林琦; 审校 杨淑祯)
路透3月30日 - 消息人士称，中国东方资产管理(国际)控股公司的3亿美元三年期联贷案已经在一般联贷阶段收获了几家银行的参与兴趣，总的承贷金额接近目标融资额。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7* -1.0^ -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1* -1.4 -18.5 2017年2月 综合消费物价指数(CPI) -0.1 +1.3 +3.0 2017年2月 甲类消费物价指数(CPI -0.6 +0.8 +3.6 A) 2016年第四季
* 人民币窄幅整理微收贬，中间价则小幅反弹 * 美指继续反弹，隔夜美元空头止损 * 结售汇相对均衡，早盘时段部分机构倒量 * 收盘前大行提供美元流动性支撑汇价 (新增评论和收盘报价) 路透北京3月30日 - 人民币兑美元即期周四微收贬，波动区间狭窄，中间价 则小幅反弹。交易员称，隔夜美指继续走升，盘初有部分隔夜美元空头止损，但在6.8950附 近受阻，汇价难以继续下行；尽管日内美指走升，但收盘前大行大量提供美元流动性支撑汇 价，人民币仅微收贬7个点。 他们并指出，近期市场方向仍不明朗，外围的风险事件主要围绕英国脱离欧盟的影响、 美国总统特朗普任内政策及法国大选的不确定性。不过英国脱欧已经被反复炒作，可能影响 会逐渐减弱。而4月中国国家主席习近平将访美，且美国将对中国是否是汇率操纵国做出认 定，料在此之前汇价将保持稳定。 “今天打的很厉害，收盘前大行大量提供流动性。”一中资行交易员称，“4月会有对 中国汇率操纵国的判定，加上习近平4月访美，关键时点汇率都会比较稳定，预计近期的波 动会比较小。”