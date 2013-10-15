中国货币市场：准备金例行调整日资金续宽，主要回购利率持稳

路透上海10月15日 - 中国银行间市场周二早盘隔夜和七天等主要回购加权利率 持稳。今日准备金例行调整，机构中以退款居多，但因数量有限，利好流动性力道不甚明显。

交易员并称，央行公开市场今日净回笼数百亿元资金，也未令资金过于承压。而且从部分机构融出跨年资金有所增加来看，市场对稍长期流动性预期谨慎乐观。

华南一银行交易员称，公开市场今日抽离数百亿资金，而流动性情况变化不大。“我们准备金退缴退了一点，但不算太多。(资金面)总体还算是比较宽松的状态。”

今日央行公开市场进行了100亿元人民币七天期逆回购操作。加上到期的160亿元央票，在扣除到期续做55亿元，以及650亿元逆回购到期后，今日公开市场净回笼资金445亿元。

与隔夜、七天回购利率的稳势不同，14天期回购 加权利率早盘大挫逾60个基点。对此，交易员指出，这可能是受过低的开盘价带动所致。同时，随着流动性的缓和，近日该期限回购成交已大幅缩减至几十亿元水平，其价格走势的代表意义也值得商榷。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:56 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.1251 3.1156 +0.95

七天 3.8509 3.8248 +2.61

14天 3.9038 4.5610 -65.72

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.7850 2.6450 +114.00

七天 3.9600 3.5000 +46.00

14天 4.1000 4.0550 +4.50

回购定盘利率

其中:隔夜 3.2100 3.1700 +4.00

七天 3.9200 3.8600 +6.00

14天 3.8700 4.6600 -79.00

Shibor

其中:隔夜 3.1170 3.1130 +0.40

七天 3.8450 3.8550 -1.00

三个月 4.6655 4.6661 -0.06

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