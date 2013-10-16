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亚洲 | 2013年 10月 16日 星期三 08:54 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--10月16日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行：    
  
  中国财政部300亿元人民币七年期固息国债10:35-11:35招标，利率预测均值4.08%
  农业发展银行至多100亿元两年期固息债14:00-15:00招标，利率预测均值4.72%
  农业发展银行至多100亿元七年期固息债14:00-15:00招标，利率预测均值4.91%
  进出口银行至多60亿元三年期固息债13:45-14:45招标，利率预测均值4.51%
  进出口银行至多50亿元一年期固息债13:45-14:45招标，利率预测均值4.77%
  进出口银行至多60亿元五年期固息增发债13:45-14:45招标，收益率预测均值4.87%
  五矿股份30亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，国开行和交行主承
  中铁物资20亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，中行和光大银行主承
  中国核工业建设集团20亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，建行和浦发银行主承
  中国建材 25亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，北京银行和中信银行主承
  宁沪高速  10亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，建行主承
  中广核风电5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，农行和国开行主承
  江西铜业集团15亿元五年期投资人选择权(3+2)中期票据簿记建档(主体评级AAA)，中金公司和招行主承
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  二、新债上市：   

  中原证券8亿元三个月期短融071325001，票面利率5.35% 
  金隅股份  15亿元五年期中票101351018，票面利率5.8%
  河北承德1.6亿元三年期中小企业集合票据051302023，票面利率7.2%        
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  三、缴款：      

  进出口行50亿元七年期固息债130328，票面利率4.87%
  农发行100亿元两年期固息债130424，票面利率4.68%
  萍乡汇丰投资10亿元七年期固息债1380288，票面利率7.06%
  湖北省供销合作社6亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1380296，票面利率6.18%
  郑州交通建设18亿元七年期固息债1380297，票面利率6.30%
  吴忠城乡建设投资10亿元七年期固息债1380303，票面利率7.18%
  财政部150亿元三个月期贴现国债139907，发行价格99.083元    
  南方电网50亿元六个月期超短期融资券
  五矿股份30亿元六个月期超短融    
  国泰君安证券30亿元三个月期短融
  兴业证券 18亿元三个月期短融
  西南证券 10亿元三个月期短融
  南方水泥15亿元一年期短融
  包钢股份 25亿元一年期短融
  北京住总集团4亿元一年期短融
  钱江水利 1亿元五年期中票
  精功集团10亿元三年期中票
  浙江龙盛 5亿元三年期中票
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  四、还本付息：
    
  南方电网50亿元六个月期超短融011307003到期兑付，票面利率3.60%
  华能集团12亿元五年期中票0882022到期兑付，票面利率3.98%
  招商证券 30亿元三个月期短融071301005到期兑付，票面利率4.55%
  陕西高速5亿元10年期固息债078063付息，票面利率5.70%
  农发行150亿元七年期浮息金融债(一年定存基准)080407付息，基本利差0.61%
  铁路总公司150亿元10年期固息债088048付息，票面利率3.85%
  铁路总公司50亿元15年期固息债088049付息，票面利率4.03%
  国家开发银行200亿元五年期浮息债(三个月shibor基准)120233付息，基本利差0.05%
  重庆江北区国资18亿元七年期固息债1280319付息，票面利率7.20%
  宜昌财政经济开发15亿元七年期固息债1280320付息，票面利率7.12%
  宁夏上陵实业集团5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280321付息，票面利率7.40%
  钦州开发投资集团9亿元七年期固息债1280322付息，票面利率7.10%
  余姚水资源投资14亿元七年期固息债1280323付息，票面利率7.20%
  重庆永川区惠通建设12亿元七年期固息债1280324付息，票面利率7.33%
  唐山南湖生态城10亿元七年期固息债1280325付息，票面利率7.08%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
    
  --中国国务院总理李克强表示，中国9月CPI同比增幅没有超过可控范围，今年有条件把CPI增长控制在3.5%左右
。 

    10/18国家统计局召开国民经济运行情况新闻发布会
          公布1-9月固定资产投资(不含农户)          (1-8月20.3%)
              9月社会消费品零售总额                (8月13.4%)
              9月工业增加值                        (8月10.4%) 
              9月房地产投资和销售情况月度报告
    10/22公布9月70个大中城市住宅销售价格月度报告
    10/24公布10月汇丰制造业PMI初值                 (9月51.2)
    10/27公布1-9月规模以上工业企业利润             (1-8月12.8%)
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 李宏薇/康熙泽; 审校 边竞/吴芳)
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