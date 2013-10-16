《中国债券市场每日交易备忘》--10月16日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部300亿元人民币七年期固息国债10:35-11:35招标，利率预测均值4.08% 农业发展银行至多100亿元两年期固息债14:00-15:00招标，利率预测均值4.72% 农业发展银行至多100亿元七年期固息债14:00-15:00招标，利率预测均值4.91% 进出口银行至多60亿元三年期固息债13:45-14:45招标，利率预测均值4.51% 进出口银行至多50亿元一年期固息债13:45-14:45招标，利率预测均值4.77% 进出口银行至多60亿元五年期固息增发债13:45-14:45招标，收益率预测均值4.87% 五矿股份30亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，国开行和交行主承 中铁物资20亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，中行和光大银行主承 中国核工业建设集团20亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，建行和浦发银行主承 中国建材 25亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，北京银行和中信银行主承 宁沪高速 10亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，建行主承 中广核风电5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，农行和国开行主承 江西铜业集团15亿元五年期投资人选择权(3+2)中期票据簿记建档(主体评级AAA)，中金公司和招行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 中原证券8亿元三个月期短融071325001，票面利率5.35% 金隅股份 15亿元五年期中票101351018，票面利率5.8% 河北承德1.6亿元三年期中小企业集合票据051302023，票面利率7.2% ============================================================================ 三、缴款： 进出口行50亿元七年期固息债130328，票面利率4.87% 农发行100亿元两年期固息债130424，票面利率4.68% 萍乡汇丰投资10亿元七年期固息债1380288，票面利率7.06% 湖北省供销合作社6亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1380296，票面利率6.18% 郑州交通建设18亿元七年期固息债1380297，票面利率6.30% 吴忠城乡建设投资10亿元七年期固息债1380303，票面利率7.18% 财政部150亿元三个月期贴现国债139907，发行价格99.083元 南方电网50亿元六个月期超短期融资券 五矿股份30亿元六个月期超短融 国泰君安证券30亿元三个月期短融 兴业证券 18亿元三个月期短融 西南证券 10亿元三个月期短融 南方水泥15亿元一年期短融 包钢股份 25亿元一年期短融 北京住总集团4亿元一年期短融 钱江水利 1亿元五年期中票 精功集团10亿元三年期中票 浙江龙盛 5亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 南方电网50亿元六个月期超短融011307003到期兑付，票面利率3.60% 华能集团12亿元五年期中票0882022到期兑付，票面利率3.98% 招商证券 30亿元三个月期短融071301005到期兑付，票面利率4.55% 陕西高速5亿元10年期固息债078063付息，票面利率5.70% 农发行150亿元七年期浮息金融债(一年定存基准)080407付息，基本利差0.61% 铁路总公司150亿元10年期固息债088048付息，票面利率3.85% 铁路总公司50亿元15年期固息债088049付息，票面利率4.03% 国家开发银行200亿元五年期浮息债(三个月shibor基准)120233付息，基本利差0.05% 重庆江北区国资18亿元七年期固息债1280319付息，票面利率7.20% 宜昌财政经济开发15亿元七年期固息债1280320付息，票面利率7.12% 宁夏上陵实业集团5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280321付息，票面利率7.40% 钦州开发投资集团9亿元七年期固息债1280322付息，票面利率7.10% 余姚水资源投资14亿元七年期固息债1280323付息，票面利率7.20% 重庆永川区惠通建设12亿元七年期固息债1280324付息，票面利率7.33% 唐山南湖生态城10亿元七年期固息债1280325付息，票面利率7.08% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国国务院总理李克强表示，中国9月CPI同比增幅没有超过可控范围，今年有条件把CPI增长控制在3.5%左右 。 10/18国家统计局召开国民经济运行情况新闻发布会 公布1-9月固定资产投资(不含农户) (1-8月20.3%) 9月社会消费品零售总额 (8月13.4%) 9月工业增加值 (8月10.4%) 9月房地产投资和销售情况月度报告 10/22公布9月70个大中城市住宅销售价格月度报告 10/24公布10月汇丰制造业PMI初值 (9月51.2) 10/27公布1-9月规模以上工业企业利润 (1-8月12.8%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 李宏薇/康熙泽; 审校 边竞/吴芳)