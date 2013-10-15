更新版 1-中国公开市场：逆回购量缩价稳，单日净回笼无碍资金偏宽

* 一级交易商对逆回购需求降温，央行顺势缩量至100亿元

* 公开市场周二单日净回笼445亿元，无碍流动性续向好

* 逆回购减量有助削薄余额，亦把资金面调节在合意水平 (新增业内人士评论和细节)

路透北京10月15日 - 继昨日小比例续做三年央票后，中国央行公开市场周二逆回购大幅缩量，致单日净回笼445亿元人民币。鉴于资金面已从长假甫归来的压力中得以恢复，且今日有存款准备金清算退款辅助，面对央行抽水，市场流动性依旧不改向好格局。

交易人士表示，一级交易商对逆回购需求降低，印证市场自身资金供给较充裕，央行顺势缩减公开市场上投放量，不仅可削薄逆回购未到期余额，亦把资金面调节在一个合意水平。

东莞银行金融市场部分析师陈龙指出，近两日资金都还比较宽松，加之今天有存款准备金清算退款这个增量，所以央行在这个时候根据市场情况，相机抉择回笼一定资金。

他预计，周四央行或续小量进行逆回购操作，这样本周公开市场将实现净回笼。

“100(亿元)的量真的是有点想不到。资金情况不错，机构需求下来，逆回购缩量这些是想到了，不过没想到缩的这么厉害。”北京一大型银行交易员称。

中国人民银行公告称，今日公开市场进行的100亿元七天期逆回购操作，中标利率持平于3.90%。因今日规模远不及上周同期650亿元的操作量，加之周一央行对本应今日到期的部分三年期央票进行了到期续做（周二缴款），致周二公开市场单日现净回笼445亿元。

针对早盘资金面情况，广东一银行交易员称，虽然今天公开市场整体是净回笼的，但是感觉资金还是蛮松的，七天回购加权利率早盘也还比较稳定。

中国银行间市场周二早盘隔夜和七天等主要回购加权利率 持稳。今日准备金例行调整，机构中以退款居多，但因数量有限，利好流动性力道不甚明显。

在十一长假后资金面逐渐由紧转松的背景下，中国央行公开市场周一如预期续做三年央票，延续近段时间来“收长放短”的操作风格；惟令机构意外的是，当日的操作量级占原到期量的比例仅有34%，创今年7月该操作开展来新低。

中国人民银行上周公开市场延续净投放，但明显缩量至330亿元，以部分平滑国庆节前投放的大量资金到期，及缓解月初多数金融机构面临的补缴存款准备金压力。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。

不过进入6月份，资金面紧张形势不断加剧，外汇占款趋减，央行先后暂停了正回购操作和央票发行，之后又于7月30日重启逆回购操作。同时7月又现创新之举，对部分已到期的三年期央票进行续发。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) --

(周四) 待定

逆回购 (周二) 100

(周四) 待定

央票到期 160

央票到期续做 55

正回购到期 --

逆回购到期 650

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