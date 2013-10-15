《分析》美国政府着急发售国库券，可能代价不菲

路透纽约10月14日 - 这有点像好莱坞惊悚片的情节：一个狂人要在短短48小时内拿到逾1,000亿美元，否则后果不堪设想。

但在这场预算之争中，是美国政府急不可耐地索要巨资，而钱则来自通常按部就班的短期国库券销售。

虽然总统奥巴马周一说议员们在达成协议方面看来取得了进展，在努力恢复政府运作和避免债务违约，但在参众两院确实通过协议之前，投资者是否愿意拿钱买国库券还不明朗。

财政部称，倘若国会不能在10月17日前提高16.7万亿美元的举债上限，就不能保证美国政府之后还能继续付账。

对美国可能违约的担忧导致投资者上周从短期货币市场基金大量撤资，创出2011年8月上次债务上限危机以来的最高赎回规模。以这些国库券做抵押的隔夜拆款成本亦上升，令银行的这个主要日常融资渠道受限。

不安情绪可能导致美国财政部要为本周的借款支付更高利息。

“如果我有掌管一些货币市场帐户，我会说‘绝对不行！’--这次标债我肯定不会去认购，因为说不定我会买到潜在的违约，”Loomis Sayles副总裁Dan Fuss周一接受采访时说。

美国财政部周二将销售350亿美元三个月期国库券、300亿美元六个月期国库券。周三财政部将标售220亿美元一年期国库券，以及规模尚待宣布的一个月期国库券，后者最近几周的发售规模在300-350亿美元之间。

到上周为止，华尔街企业和货币市场共同基金已减持年底前将到期的国库券，或者避免买进更多，因为担心美国政府可能在1970年代之后首度出现延迟偿债。

这已经导致年底之前到期的国库券利率大涨，升至五年前全球信贷危机之后的高水平。这些品种收益率虽属低--仅为0.15%-0.25%--但与几周相比已是两倍甚至三倍。

10月9日止的一周，大型投资者将资金撤出专注于公债和政府相关债券的货币市场基金，流出规模达198.7亿美元。美国投资公司协会(ICI)上周表示，这是2011年8月3日止的那一周以来，投资短期公债与相关债券的应税机构基金的最大单周资产降幅。

据摩根大通证券数据，截至8月底，美国货币市场基金持有近1,000亿美元将在10月中至11月中到期的国库券，这在货币市场基金的公债持仓中占到约17%的比重。

与美联储直接往来的初级市场交易商已经削减了国库券的持仓。纽约联邦储备银行的数据显示，10月2日止的一周，初级市场交易商的国库券净多仓规模降至162亿美元，不到两周前的一半，而且是大约一年内最低水平。

安本资产管理投资组合经理Kam Poon在研究报告中称，“在我们看来，这显然反映了对债务上限僵局的担忧。”

上周一个月期国库券利率收报0.26%，此前一度短暂升逾0.50%，高过两年期公债 收益率。

道明证券利率策略师Gennadiy Goldberg称，“许多市场人士已削减了短期公债部位，这可能对标债所得产生负面影响。”

目前为止，较长期国库券的利率大致持平。据路透数据，三个月、六个月和一年期国库券的利率介于0.07%至0.13%之间。

一周前，财政部发售300亿美元四周期国库券的得标利率为0.35%，创下2008年10月以来最高，投标倍数2.75则为四年半以来最低 。

“这次我们可能看到类似发展，再度让市场不寒而栗。”Goldberg说。

四周期国库券收益率激升也带动其他主要短期借款成本上升。在规模5万亿(兆)美元的回购协议(附买回)市场，银行和华尔街企业筹措隔夜资金的利率上周一度跳升至0.25%，之后才回落至0.18%。早一周前，隔夜回购利率仅为0.09%。

美国国库券收益率相关图表：

(link.reuters.com/wet63v)

美国举债上限相关图表：

(link.reuters.com/zyq43v)

外国持有美国公债相关图表：

(link.reuters.com/kaw93t)

但分析师的看法缓和了疑虑，他们表示，即便因为延迟偿付而使评等机构将国库券和其他公债的评级降至“选择性违约”，货币市场基金也不会被要求卖出。

“不存在一违约就要平仓的要求，决定会留给各基金的董事会。”Aberdeen的Poon称。