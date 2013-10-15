港报财经评论：低质反弹寄望改革--信报10月15日

低质反弹寄望改革/ 习广思

中国7月经济数据回稳，8月反弹，9月已见反弹乏力。今个月初公布的PMI数据，无论是汇丰编制或官方数据，均反映反弹力度减弱。投资者可以有不同的解读，一方面反弹可能已见顶，另一方面亦再次证实中国经济不可能V型反弹；其实这更像李克强总理所要求的“上限下限”，升有个上限，跌也有个下限，而在这个区间内若到达上限，中国减少推出刺激需求措施，一旦到了下限随时会再出手，令整个经济环境进入增长高原期，用股市术语来说是横行格局。过去大半年最值得留意的是，中国的刺激措施以及经济反弹的质素，均反映着中国经济仍然有令人担心之处。对于这轮经济反弹，禾其投资合伙人薛澜就显得颇为悲观，非但认为这是属于粗暴式反弹，更恶劣的是经济反弹依然由基建及房地产带动，这是中国最不想依靠两个行业。亦由于这轮刺激增长过程中，是透过放宽内房调控及刺激基建投资，由于质量不高，故可说是低质量反弹，宏观指数数据无疑是回升，但投资者心知肚明，事实上许多中小企业的经营环境根本仍是非常艰难。

事实上，由第二度经济下滑开始，中国一方面放松银根，另一方面更密集式地推出各类刺激措施，重新推出铁路基建投资，以及环保、交通、旧城改造、信息消费等政策。银根一松，监管一放，最明显的是房地产市场即时升温，一线城市楼价持续大幅上扬；房地产重新热起来，首先解决地方财政问题，地方政府可再次透过出售土地取得收入，但是第三季经济反弹质素甚低，因为透过重回旧路以刺激经济，第四季宏观数据难以再升，甚至可能出现微跌，一来短暂反弹力度微弱，二来去年第四季基数较高，均意味着这次反弹是难以持久。中国过去十年的增长模式，一直由基建投资及房地产拉动，这次走回旧路虽稳住经济，但叫人担心的是，中国还有多少次能重走旧路的机会？内房已绑架经济是不争事实，但今年以来楼价升幅不平衡，开始叫人担心，一线城市楼价持续上升，今年持续出现「金九银十」现象，北京及上海地王及日光盘频现；然而三四线城市的房产市道已见冷却，在缺乏外来人口支持下，需求已经大减，再加上增长下滑，过去热钱推动的购买力再见萎缩。

内房市场发展不平衡，如果第四季经济转弱，中国靠什么再推高经济？答案可能是没有太多了，反而经济走势平稳下，会推出更多的改革政策，因此三中全会至今仍叫人有所期待。习李去年上台后，政策方向一直备受市场关注，但由去年二中全会面到今年初的两会，新政上一直未有明显路线，部分解读的是新政府以反腐及摸底工作为主，目的是要改革工作建立基础。然而，对于过去几年习惯透过这些重要会议获得政策消息的投资者而言，却未免失望。对于下月举行的三中全会，不少经济师均建议投资者不要抱过大期望。(B03)

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小心黑天鹅/ 苏子

由于上周末本来已露曙光的美国两党谈判仍然缺乏进展，故昨晨亚洲市即使日本及香港因假期而休市，但市场再度上升的避险情绪曾令昨天亚洲市道指期货急挫逾百点，美元兑日圆亦裂口低开，幸而低开后的跌幅尚算温和，昨天亚洲市及欧洲市均见在20天SMA支持附近获得良好承接力。美元兑日圆未能在裂口低开后显着走低，反映市场仍对两党谈判寄予厚望，故市场的恐慌情绪因此得以避免急速恶化。目前距离本周四的债务上限死线只余下两个交易天，美国的违约危机在本周四后随时会爆破。但目前金融市场的表现却远较想像中的平静，相信这与市场直至目前为止仍深信美国必定有借有还，即使真的到了死线，美国仍然只是短暂周转不灵而已，两党最终定会为国家利益而把危机解除，不致真的出现债务违约。

危机有可能爆煲，因为黑天鹅事件往往是在市场认为不可能发生的情况下出现，担心两党最终未能化解这场危机的可能性正在急升中，市场极有可能要为对美国的深度信任而付上沉重代价，故投资者不宜对目前美国的债务危机掉以轻心，若黑天鹅事件真的出现，将极不利美元兑日圆。

最近一周美元兑日圆主要在100天及200天线间争持。上周五美元兑日圆以近全周高位收市，而且收市价亦与100天SMA阻力相若。昨天亚洲市美元兑日圆裂口低开后，反弹的高位仅见98.43，仍未完全补回上周的收市裂口。若昨晚美元兑日圆仍乏力反弹补回裂口，反而可以顺利跌破20天SMA支持收市，料汇价或会因此出现巨大沽压，并再度考验200天SMA支持。若稍后成功失守200天SMA支时后可以迅即跌破20天保历加通道的96.62底部支持，料上周的96.53低位亦会不保，随后汇价或要下试至8月份的95.77低位附近才有承接。(B10)