《苏培科专栏》别责难和否定民间资本办银行

（由路透中文新闻特邀专栏作家供稿，仅代表本人观点）

撰文 苏培科

在国务院发布《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》后，首家民营银行“苏南银行股份有限公司”的名称于8月15日被国家工商总局企业名称核准通过。9月12日，“苏宁银行”和“华瑞银行”也获得核准，苏宁云商也成为A股首家宣布试水民营银行的上市公司。随后，中联银行、锡商银行、“国民银行”等相继核准通过。此外，凯乐科技、美的集团、复星集团、三胞集团、雨润集团等20多家上市公司纷纷传出申请成立民营银行的消息。民营银行雨后春笋般地涌现恰恰说明了中国银行业存在着畸形的垄断利润，中国的金融压抑和金融垄断问题严重，亟待启动金融改革、放开金融牌照、打破金融垄断，让民间资本合理、有序地进入金融服务业，抑制违规金融活动和高利贷，改变金融业长期以来的“高付费、低服务”的霸王条款格局，让金融消费者享受与付费水准相对应的金融服务，用多元化的竞争来推动金融服务水平的整体升级。

这些年民间借贷之所以兴盛，其主要原因是由于国内金融牌照垄断，现有的金融机构一味地求大求全，而缺失为中小企业、三农和穷人借钱的金融机构，还有信贷资源被严重错配，使得小企业和个人很难通过正规的金融渠道获得资金支持，于是民间借贷和高利贷才得以迅速补位，从这个角度来说民间借贷有一定的合理性和积极作用，主管部门和正规金融机构应当反思和检讨。从这个角度来看，出现大量的民间银行不足为奇，也不用诧异“一窝蜂”带来的风险外溢，更不用担心上市公司办银行就一定会削弱实体经济和导致产业空心化。上市公司之所以批量办银行主要是目前实体经济利润率太低、大家普遍对实体经济预期悲观，而且银行是目前最赚钱的企业，银行牌照尚属稀缺资源，为了追求较高的资本回报率，他们宁愿“一窝蜂”地去追逐。至于能不能赶上银行的暴利时代、能不能赚到理想的利润则是个未知数。常识告诉我们，随着利率市场化改革的推进和银行牌照的放开，银行业的竞争将会加剧，风险将会加大，银行的垄断利差时代必然结束，只有服务水平高、风险定价能力强和有特色服务能力的银行才能脱颖而出，利润率将体现在差异化服务上，而非目前的行业区分。但现在，对民间资本办银行的积极性我们不能否定和打击，更不能采取政策阻碍和苛刻的舆论批评，只要我们的监管水平跟得上、防范措施到位，不必过于担忧。

况且，允许民间资本办银行的意义是重大的，也是打破金融垄断和金融改革开放的积极表现，不能尚未出生就棒杀在舆论之下，更不能用过度“呵护”的思维来阻碍金融改革开放，金融服务业的裹足不前只会影响和阻滞实体经济的升级转型，允许民间资本大胆地去尝试，及时失败也不是什么大不了的事情，不用惊呼上市公司办银行就是产业空心化，目前我们的金融服务业并非饱和和过度创新，因此不用担心上市公司办银行。设想，如果上市公司对实体经济悲观观望、对实体经济主业前景不看好，让其将办银行的钱拿去投他们没有信心的实体产业就一定是安全的吗？对产业就一定是有贡献的吗？未必！从中长期贷款和短期贷款的数据来看，企业对实体经济前景不乐观时一定会收缩投资和减少中长期贷款，观望和打短差是主要的策略，因此在目前上市公司即使不办银行也不会轻易地去盲目扩张投资，从目前准备设立银行的上市公司来看，大部分都是行业的龙头企业和具有实力的企业，他们办银行绝不是心血来潮。但也不排除有些上市公司和有些企业跟风办银行带有不纯的目的，有可能有些公司就是为了银行的吸储功能而来。从申请贷款公司和申请办理银行的积极性来看，上市公司更倾向于办银行，如果想获取贷款的高利息回报，贷款公司完全可以实现这样的目标，但贷款公司目前缺失银行的储蓄功能，不能聚集流动性和不能用别人的钱去杠杆经营，从而民间资本更倾向于办银行。但吸储和杠杆经营确实是把双刃剑，经营得好就可以获取杠杆收益，但如果经营的不好就容易出现杠杆亏损，从上市公司过度偏好办银行的倾向中我们隐约发现有些公司确实带着传统的圈钱思维，现在IPO和再融资难度加大后，很多企业在想方设法地筹资，如果资金流向和对关联方缺乏防火墙措施，企业自己办银行来为自己筹资的关联行为也是难免的，为了避免社会银行变成个别企业的筹资银行，必须要设立严格的风险隔离措施，限制银行资金往来与大股东之间的关联走向，保障银行是纯粹的社会银行，让其发挥金融中介服务，而非个别企业的提款机。

其次，不管是民间资本成立的银行还是国有银行，都得按照现代银行的监管标准和管理指标来严格控制，保障银行信用安全，对于银行大股东及关联方挪用、恶意借贷银行资金的行为要重罚重判，对害群之马必须要建立必要的破产退出机制，避免银行信用风险的系统性扩散。

另外，应尽快建立存款保险制度和起草颁布金融消费者保护法，做到充分保障储户利益和风险有效覆盖的制度保障，这样既可以避免存款打水漂的信用隐患，同时可以消除人们对大银行与小银行的信用差异和信用歧视，让彼此可以站在同一起跑线竞争，只有在公平的竞争环境中才能保障中国金融业在解除金融压抑后的改革红利和金融安全。而且只有公平有效的竞争才能真正打破金融垄断，不搞特许经营和圈养保护之后优秀的金融机构才能够脱颖而出，有了更多的投融资渠道之后，社会资本才会得到有效配置，社会融资成本也会大幅降低，这对转型期的中国实体经济是有利的。(完)