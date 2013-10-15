港报财经评论：大市仍争持，精选光伏股--经济日报10月12日

大市仍争持，精选光伏股/ 林瑞芬

美债上限问题略见曙光，恒指昨升1.16%至23,218；大市成交额591亿港元。违约风险短期暂解提神，但港股下周一休市，长假前未能乘势挑战23,500显示争持势未脱。就美债问题最新发展，两党终坐低倾，大有机会将债务违约期限推后至11月22日。虽则问题还是未解决，但股市反应如像久旱逢甘霖，中港股昨随美股反弹攀升。技术上，恒指月来窄幅上落争持，守稳50天22,500，市底强于美股，昨未能借势挑战23,500，可见看好的投资者短线对拿下23,500未有太大信心，毕竟美债期限只是押后。恒指受制23,500，短线争持势依然未解，无疑大家都看紧此阻力，突破就好世界，不单看挑战24,000，而是反覆上望25,000，催升动力或需要更多来自中国因素。惟突破前，也是多经历反覆居多，因势而动。从习李近日的讲话显示，排除中国经济失速的风险，对中国经济转型有信心，改革按计划推行中，有助提升投资者的信心。按由中国汽车工业协会最新公布数据所得，9月份国内汽车销量同比增长19.7%，增速明显高于8月，加上楼市畅旺，中国的内需可以话是保持稳定增长。上证经周四回软，昨又迅速回升，收报2,228，升1.7%，图示稳处上升通道，趋利好后市走势。

实战策略而论，恒指要有所突破23,500，大价股才有明快的上升动力及增大空间值博，不然受制23,500争持，还是有一定限制。恒指昨日未能升近23,500，但愿为假期因素阻碍，下周谋突破23,500呈关键。所见大市自市场戒备债务违约风险以来，个股更加活跃，炒注资、炒卖壳、炒憧憬新业务发展、炒分拆、炒高来配股，细价股变中价股，更令股民看得热血沸腾。如毅高国际 以2.1港元开出，曾升至2.8港元，但单日可掉头回顺至0.75港元，全日收0.96港元，较上市价0.6港元，升60%。知名度较高的御药堂 收2.79港元，较上市价1.07港元，则升1.6倍之多。

施伯乐 这只创业板股居然在升市逆势急插49.3%，传被斩仓，确有警示性。接连的光伏措施，近数个月造就光伏股王，如汉能太阳能 由5月近0.5港元起步抽升到近期高见1.5港元，市值逾350亿港元；顺风光电 6月近1港元起步抽升至近高位5港元；金保利新能源 由6月近1.1港元起步抽升近高位2港元就知。不看大市，单看股价表现还真以为大牛市来临。港股毕竟是亚太区较具价值的资本市场，发挥其为企业融资功能，近年更多拿中国内地资本来炒作上市公司，然后作一连串并购或转型行动。(B03)

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长江经济带，概念股可买/ 余少文

美股急升，中国内地股市走高，国企指数立即反弹，仍未摆脱牛熊分界线上落走势，但见中国内地省市争取自贸区，以及中国希望推动长江流域经济，或可成为中国内地经济持续增长来源。国企指数昨日升120点或1.2%，收报10,580点，成交额增加至112亿港元，73%主板H股随大市造好；而红筹指数升32点或0.7%，收报4,552点，成交额51亿港元。近日已指出，国指在10,300点至10,800点区间上落，俗称牛熊分界线的250天线也在这区域内，若然指数能继续横行，可望以时间来消化沽压，后市有望走高，今年底升至12,000点并非难事，但后市关键在于中国内地而非美股。美股即使下跌，对中资股只会带来短期震荡，相反中国内地经济继续增长、继续好，支撑上市公司业绩，国指便可以继续升。

只是中国目前仍未公布QDII2，城镇化又好似沉静下来，即使颇大机会发4G牌照但又可能要“打劫”中国移动 的收入予对手，故第四季走势仍有一定变数。长远而言，上海成功推出自贸区，中国内地已传出多个省市有意申请自贸区，如天津、青岛等，同时有指中国有意再打造长江经济带，相信中国希望透过较长期的经济活动来支撑中国内地经济维持7%以上增长。当然，自贸区概念中，上海是面向国际，其他省市自贸区概念或是地域性，又或以边境规划为主，尽管推动这些自贸区“十划未有一撇”，但反映各省市希望透过自贸区概念来推动当地经济。至于中国内地媒体指长江经济带涉及九省市，当中包括云南，希望透过加强长江流域跟印巴、东盟等地区的经济发展，来带动经济发展不及华东的中西部地区。

中国内地要推动城镇化，在中西部空间较大，城镇化可配合长江经济带概念，加上发展不会一朝一夕完成，不排除中国透过这细水长流的发展来刺激全国长期经济增长。中国内地媒体亦指相关规划可在11月的三中全会后出台，预期2020年前应可完成大部分规划，相关概念股应该有炒作空间。(B04)