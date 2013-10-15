台湾债市：指标五年券殖利率开高走低，美国财务磋商进展反应有限

路透台北10月15日 - 台湾指标五年期公债102/11期 周二在正式发行后殖利率开高后回落。盘初主要反应美国传来举债上限磋商已取得进展的消息，美债违约可能性降低，美国10年债在亚洲盘交易时段殖利率升高至2.71-2.72%附近，令台债主流券同向跟进。

不过开盘后不久，台湾五年债殖利率自高点回落甚至走跌，主要是对美国后续经济基本面不甚乐观的看法，令部分交易商在殖利率打高后承接，接下来将考验交易商的持券信心。

〞五年债在这个水位看起来是有一些养券空间，可能是买盘承接的原因。〞一位银行交易员表示。

交易员表示，美国财政磋商取得进展的消息市场反应有限，主要是该消息符合市场预期，但后续美国公开市场委员会(FOMC)开会等变数仍多，台债市场考量点除外部因素外，也有内部筹码持有的信心等，将影响短期五年债的交投。

美国债券市场上日因假期未开市。在亚洲早盘中，美债指标10年期公债 收益率目前报2.71%，较此前微幅扬升。

观察市场最新动态：

* 五年期公债殖利率开高走低，盘中出现买盘承接

* 美国10年公债在亚洲早盘交易中殖利率在打高后亦回落

* 证券商持有五年债筹码较多，接近1.15%标售得标利率时将考验持券信心

* 20年增额公债102/8R 在发行前交易出现部分成交，投资盘显现需求

* 后续美国经济数据公布将令市场回归关注基本面

预估指标公债今日主要交投区间：

* 102/11：1.14-1.18%

本地时间10:14时最新报价：

* 102/11期公债发行前交易殖利率跌0.35基点报1.1575%。

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