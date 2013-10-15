《港报快速浏览》--10月15日报摘,社评及财经评论****

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--------------------------------报纸摘要-------------------------------------
《香港报摘》－信报
《香港报摘》－经济日报
《香港报摘》－其他报纸重要消息
----------------------------------社评--------------------------------------
港报社评：旅业陷饱和无力退追兵--星岛日报
港报社评：美债违约大限倒数，市场险情逼近极致--信报
港报社评：美政争害苦经济，香港防风险--经济日报
港报社评：加强打黑，防止青少年误入歧途--文汇报
港报社评：辣招立法应尽快通过，创造楼市软着陆环境--明报
---------------------------------财经评论------------------------------------
港报财经评论：大市仍争持，精选光伏股--经济日报10月12日
港报财经评论：低质反弹寄望改革--信报10月15日
-----------------------------------其他--------------------------------------
中国报摘
台湾报摘
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