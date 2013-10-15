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亚洲 | 2013年 10月 15日 星期二 10:22 BJT

****《港报快速浏览》--10月15日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》－信报                                                          
 《香港报摘》－经济日报                                                      
 《香港报摘》－其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：旅业陷饱和无力退追兵--星岛日报                                    
 港报社评：美债违约大限倒数，市场险情逼近极致--信报                          
 港报社评：美政争害苦经济，香港防风险--经济日报                              
 港报社评：加强打黑，防止青少年误入歧途--文汇报                              
 港报社评：辣招立法应尽快通过，创造楼市软着陆环境--明报                      
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：大市仍争持，精选光伏股--经济日报10月12日                      
 港报财经评论：低质反弹寄望改革--信报10月15日                                
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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