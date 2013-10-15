韩国汇市：韩元涨至近九个月高位，受美国达成债务协议的期望提振

韩国综合股价指数 涨0.8%报2,037.22点，之前升穿2,040至年内高位。
美国参议员表示他们周一接近达成一项协议，可以恢复政府运作，并将可能出现的违约推后几个月，支撑韩国股市。
市场人士称，本土出口商和投资者削减美元多头仓位，亦扶助推动韩元上涨。
“似乎韩元达到稍早1,060区域的可能性很大，但升值速度还要看政府的举动，”一外资银行交易员表示，意指政府可能干预市场减缓韩元升势。
韩国外汇部门官员最近一再对外资大举流入发出警告。
12月三年期公债期货 小升，因美国达成预算协议的希望推动外国投资者买入该合约。
0205GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,068.2 1,071.5
日圆/韩元 10.8404/456 10.8647
韩国公债期货* 105.74 105.70
韩国综合股价指数 2,037.22 2,020.27
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注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)
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(编译 王兴亚/李爽 审校 于春红)