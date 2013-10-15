《外汇专栏》加元需求可能重燃

投行观点：Carnival目标价从56美元上调至63--巴克莱
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(本文作者是路透外汇市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neal Kimberley 编译 于春红
路透伦敦10月14日 - 加拿大央行副总裁麦克勒姆认为加拿大处于优势地位，但这个观点可能没有完全反应在加元兑美元汇率上。
这情况可能在未来几个月改变，尤其如果美国政界人士能够达成提高举债上限协议，让交易商能够再次把关注焦点放在经济的相对表现上，而不是放在华盛顿政治角力的细枝末节。
加拿大央行对汇率态度的可能变化，以及加拿大大宗商品产业前景再度看俏，或许将再次引发市场对加元的需求。
麦克勒姆10月1日表示，加元强势是加拿大央行长期将利率维持在低位的原因之一，但这可能并不意味着利率将一直胶着在低水平。
麦克勒姆的说法可以和加拿大央行总裁波洛兹的一项专访一并解读。波洛兹9月27日接受专访时表示，央行永远不会将关注焦点从通胀转至汇率。
“我们最关心的是通胀，我们不会仅仅因加元令我们困扰，而有所偏离，”波洛兹称。
这听起来不像是个因为加元强势而一心维持利率低档的央行总裁。
无可否认的是，加拿大今年前八个月累计贸易逆差为69.8亿加元，为纪录上第二高的1-8月贸易逆差，部分是因为加元表现强劲。但现实是，未来几年将有带动出口增加的新机遇。
麦克勒姆指出，加拿大的一个优势来源是加拿大“丰富的大宗商品”。这一点以及流入加拿大的资本投资，都是可以预期将支撑加元汇率的因素。
加拿大自然资源部长奥利佛(Joe Oliver)正在访问韩国和中国，他表示，此行目的之一是表明加拿大仍然欢迎外资投资。
马来西亚国家石油公司(Petronas) 计划投资350亿美元，在加拿大开发页岩气资产，并建设液化天然气(LNG)出口码头，向急需能源的亚洲运输加拿大LNG。
加拿大丰富的大宗商品资源并不只有在本土。
Statoil 9月27日宣布，在加拿大的大西洋外海发现一重大油藏。Statoil表示，Bay du Nord的深海油藏可能有高达6亿桶的可采蕴藏量，成为加拿大大西洋海域第三大油藏发现。
未来几个月加元兑美元需求可能重燃，平价水平目标有望。(完)
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路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当