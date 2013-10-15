《外汇专栏》加元需求可能重燃

(本文作者是路透外汇市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley 编译 于春红

路透伦敦10月14日 - 加拿大央行副总裁麦克勒姆认为加拿大处于优势地位，但这个观点可能没有完全反应在加元兑美元汇率上。

这情况可能在未来几个月改变，尤其如果美国政界人士能够达成提高举债上限协议，让交易商能够再次把关注焦点放在经济的相对表现上，而不是放在华盛顿政治角力的细枝末节。

加拿大央行对汇率态度的可能变化，以及加拿大大宗商品产业前景再度看俏，或许将再次引发市场对加元的需求。

麦克勒姆10月1日表示，加元强势是加拿大央行长期将利率维持在低位的原因之一，但这可能并不意味着利率将一直胶着在低水平。

麦克勒姆的说法可以和加拿大央行总裁波洛兹的一项专访一并解读。波洛兹9月27日接受专访时表示，央行永远不会将关注焦点从通胀转至汇率。

“我们最关心的是通胀，我们不会仅仅因加元令我们困扰，而有所偏离，”波洛兹称。

这听起来不像是个因为加元强势而一心维持利率低档的央行总裁。

无可否认的是，加拿大今年前八个月累计贸易逆差为69.8亿加元，为纪录上第二高的1-8月贸易逆差，部分是因为加元表现强劲。但现实是，未来几年将有带动出口增加的新机遇。

麦克勒姆指出，加拿大的一个优势来源是加拿大“丰富的大宗商品”。这一点以及流入加拿大的资本投资，都是可以预期将支撑加元汇率的因素。

加拿大自然资源部长奥利佛(Joe Oliver)正在访问韩国和中国，他表示，此行目的之一是表明加拿大仍然欢迎外资投资。

马来西亚国家石油公司(Petronas) 计划投资350亿美元，在加拿大开发页岩气资产，并建设液化天然气(LNG)出口码头，向急需能源的亚洲运输加拿大LNG。

加拿大丰富的大宗商品资源并不只有在本土。

Statoil 9月27日宣布，在加拿大的大西洋外海发现一重大油藏。Statoil表示，Bay du Nord的深海油藏可能有高达6亿桶的可采蕴藏量，成为加拿大大西洋海域第三大油藏发现。