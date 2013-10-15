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货币新闻 | 2013年 10月 15日 星期二 14:08 BJT

表格：德国8月进口物价较前月增长0.1%，同比下降3.4%

路透柏林10月15日 - 德国联邦统计局周二公布，8月进口物价较前月增长0.1%，较上年同期下降3.4%。路透调查预估分别为下滑0.1%和3.8%。

德国进口物价 (变动百分比%)

13年8月 13年7月 12年8月

较上月 +0.1 +0.1 +0.9

较上年同期 -3.4 -2.6 +3.0

指数(基数2005年) 105.5 105.4 109.2

注：联邦统计局称，扣除石油的进口物价较前月下滑0.1%，较上年同期下降2.6%。(完) (编译 张若琪 审校 田建华)

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