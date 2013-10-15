中国债市：9月债券托管量增逾1,900亿元，信用债增量占比提升至约五成

* 9月债券托管量净增1,943亿元
* 信用债托管增量占比提升至约半数
路透上海10月15日 - 中国中央国债登记结算有限责任公司和上海清算所的数据显示，9月末债券托管余额(不含公司债和可转债)合计27.80万亿元人民币，当月净增1,943亿元，其中信用产品增量占比提升至约半壁江山。
债券托管量变动方面，当月净增量前三位的为政府债券、政策性金融债和非公开定向债务融资工具。
中债登和上海清算所债券统计数据中包括银行间债市、交易所债市的国债和企业债、柜台市场及其它。
以下为9月末按债券统计的中债登和上海清算所债券托管量的变化情况(单位：亿元人民币):
2013年9月末 当月增减 当年累计增减
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中债登 253,505.28 751.95 15,936.17
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上海清算所 24,446.99 1,191.50 7,399.46
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合计 277,952.27 1,943.45 23,335.63
以下为9月末中债登按投资者分类的债券托管量(单位：亿元人民币):
2013年9月末 当月增减 当年累计增减
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商业银行 164,459.32 342.78 6,817.54
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基金公司 26,678.06 2.47 3,034.24
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保险机构 23,143.72 -96.26 1,046.47
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证券公司 1,584.17 32.66 -5.64
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以下为9月末主要债券品种的托管量(单位：亿元人民币):
中债登数据 2013年9月末 当月增减 当年累计增减
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政府债券 88,951.48 799.52 8,215.56
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央行票据 5,637.72 -370.00 -7,802.00
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政策性金融债 86,584.28 553.00 8,001.95
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政府支持机构债 9,100.00 200.00 850.00
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商业银行债 12,993.80 -362.00 341.20
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资本工具 15.00 0.00 15.00
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非银行金融机构债 404.00 8.00 31.00
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企业债券 22,762.48 208.73 3,460.25
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中期票据 26,854.40 -282.00 2,882.40
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集合票据 112.53 -3.30 -32.49
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资产支持证券 49.59 0.00 -26.70
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外国债券 40.00 0.00 0.00
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上海清算所数据 2013年9月末 当月增减 当年累计增减
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短期融资券 8,895.40 167.80 768.43
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超短期融资券 4,327.00 70.00 796.00
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中期票据 1,451.00 567.90 1,451.00
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区域集优中小企业 92.77 0.00 50.13
集合票据
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非公开定向债务 8,381.78 436.80 3,929.48
融资工具
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金融企业短期融资券 668.00 -51.00 373.00
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非金融企业资产 89.80 0.00 32.80
支持票据
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信贷资产支持证券 191.24 0.00 -1.38
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资产管理公司金融债 100.00 0.00 0.00
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政府支持机构债券 250.00 0.00 0.00
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以下为9月债券的主要发行和交易情况(单位：亿元人民币):
中债登数据 2013年9月 2013年累计 2012年全年
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债券发行量
其中:本币债 4,978.20 45,222.81 58,119.44
美元债 -- 8.65 --
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现券交割量
(银行间) 12,352.40 323,727.59 708,413.22
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回购交割量 124,418.11 1,184,641.19 1,475,957.50
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债券兑付 3,628.80 29,172.18 28,575.85
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上海清算所数据 2013年9月 2013年累计 2012年全年
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债券发行量 3,023.90 20,527.93 18,934.54
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债券兑付量 1,832.40 13,128.47 6,053.70
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现券清算量 1,465.76 47,465.39 77,392.83
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回购清算量 4,060.47 42,042.26 41,220.06
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中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。
目前银行间市场利率债和企业债主要由中央国债登记结算公司托管，上海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券(SCP)、中期票据和资产支持证券等。(完)
(发稿 边竞; 审校 李宏薇/林高丽)