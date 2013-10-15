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货币新闻 | 2013年 10月 15日 星期二 16:38 BJT

表格：英国9月CPI年增率意外持稳于2.7%，高于市场预估

路透伦敦10月15日 - 英国统计局周二公布：

* 9月消费者物价指数(CPI)较前月增长0.4%，较上年同期增长2.7%(预估为按年增长2.6%)

* 9月零售物价指数(RPI)较前月增长0.4%，较上年同期增长3.2%(预估为增长3.2%)

以下为详细数据：

9月 8月 预估

CPI(HICP)

较前月% 0.4 0.4 0.3

较上年同期%　　　 2.7 2.7 2.6

核心CPI(扣除能源、食品与烟酒)

较前月% 0.4 0.4

较上年同期% 2.2 2.0

零售物价指数(RPI)

较前月% 0.4 0.5 0.4

较上年同期%　　　 3.2 3.3 3.2

RPIX(RPI扣除抵押贷款)

较前月% 0.4 0.5 0.4

较上年同期%　 3.2 3.3 3.2(完) (编译 蔡美珍；审校 李婷仪)

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