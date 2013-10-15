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货币新闻 | 2013年 10月 15日 星期二 16:41 BJT

表格：英国9月PPI产出物价较前月下滑0.1%，较上年同期上升1.2%

扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心产出价格(未经调整)

较上月(变动%) -0.1 持平 (持平) 0.1

较上年同期(变动%) 0.7 1.0 (1.0) 0.9

投入价格(原料及燃料)(未经调整)

较上月(变动%) -1.2 -0.7 (-0.2) -0.4

较上年同期(变动%) 1.1 2.4 (2.8) 2.60

扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心投入价格(经调整)

较上月(变动%) -0.6 0.2 (0.4)

较上年同期(变动%) 1.7 2.7 (3.0)

注：*产出价格追平5月以来的最小按年升幅，当时亦为上升1.2%。(完)

(编译 徐文焰；审校 杜明霞)

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