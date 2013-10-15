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货币新闻 | 2013年 10月 15日 星期二 17:33 BJT

德国数据：10月ZEW经济景气判断指数升至2010年4月以来最高

路透此前访问的36位分析师的预估中值显示，该指数10月料维持在49.6，估值介于43.0-53.5。

“金融市场专业人士仍保持乐观，”ZEW总裁Clemens Fuest说。

ZEW表示，本次调查访问了237位分析师和投资者，调查时间为9月30日至10月14日。(完)

(编译 高琦/艾茂林; 审校 蔡美珍)

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