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货币新闻 | 2013年 10月 15日 星期二 16:10 BJT

表格：LME金属库存最新变化--10月15日

路透伦敦10月15日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位
为吨)：

    品种        最新库存           变动
    铜          503,425          -5,150
    锡           12,780            持平
    铅          233,675          -2,000
    锌          986,900          -3,325
    铝        5,343,325         +21,875
    镍          228,420            +234
    铝合金       61,480             -20
    NASAAC      106,900            -440
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
      
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品种   库存数据      库存分布              品种    库存数据          库存分布
 铜     MCU-STOCKS  <0#MCUSTX-LOC-GRD>    铅      MPB-STOCKS      <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝     MAL-STOCKS  <0#MALSTX-LOC-GRD>    锡      MSN-STOCKS      <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌     MZN-STOCKS  <0#MZNSTX-LOC-GRD>    铝合金  MAA-STOCKS      <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍     MNI-STOCKS  <0#MNISTX-LOC-GRD>    NASAA   MNA-STOCKS      <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 李春喜 审校 蔡美珍)

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