更正-《全球市场》亚洲股市升至近五个月高位，美国财政协议曙光显现

(更正：英文原文有误，第四段休假的市场中应不包括印度)

* 美国参议员称协议取得进展

* 协议最终敲定前，市场参与者保持审慎

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数触及5月末以来最高

* 美元指数走坚

路透东京10月15日 - 周二亚洲股市升至近五个月高位，关于华府将达成协议恢复政府运行并避免违约的希望升温，提振股市，不过在看到最终结果前，投资者将保持审慎。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.8%至5月23日以来最高。日本股市日经指数 上涨0.5%，触及两周高位。日本股市假期后开市。

“市场依旧不稳定，”大和证券分析师Takuya Takahashi表示，“即便可以避免违约，投资者目前也没准备好承担风险。”

本地区若干市场周二因节假日休市，包括新加坡和印尼。

美元指数 上涨约0.1%，脱离本月稍早时美国政府开始停摆后触及的八个月低点。

美元兑日圆 报98.49日圆，盘中略降，但从周一创下的低点98.05日圆回升。欧元兑美元 也持稳在1.3555美元。

虽然投资者预期美国政客将在周四的最后期限前就提高债务上限达成协议，避免美国违约，但协议失败的可能性仍然存在。

“我们的看法是，不够好，但让人比较宽心的是除了偿债可能有几天技术性延迟的可能性之外，出现真的违约的可能性很低了，另外这类违约除了被认为不利市场之外，对市场的影响如何不清楚。”摩根大通研究报告称。

“市场人士似乎正透过增加流动性、以及回避到期日在调升举债上限最后期限前后的证券的做法，来准备应对美国财政部可能延迟支付本息的状况。”

据熟悉协商情况的消息人士说，目前讨论的计划是暂时上调16.7万亿美元的债务上限，以满足至少到2014年2月中旬的政府借款需求。

该计划亦将向政府拨款供其运作直到1月中旬，维持3月开始生效的全面“自动减支”计划。但有些人担心这只是缓兵之计。

“美国决策者只是走一步算一步而已，到了1月还会再次出现摊牌。在这种情况之下，美联储将很难缩减刺激计划。”Praevidentia Strategy外汇分析师Masafumi Yamamoto说。

即便参议院达成了协议，也需要众议院批准通过，而该方案很难被共和党保守派众议员所放行。目前仍然不清楚国会能否在截止日期前通过立法来避免债务违约。

浏览美国债务违约危机的发展情况，请点选（link.reuters.com/fuf63v）

浏览美国国库券表现，请点选（link.reuters.com/wet63v）

浏览美国第三季财报展望，请点选（link.reuters.com/huh73v）

美国标普500指数E-mini期货 周二早间上涨约0.1%，预示着美股今日开盘可望守住涨幅。美国公债期货 下滑7个跳动点。

再看看商品市场，现货金 大体持平在每盎司1,273.16美元。美国原油期货 下滑0.1%至每桶约102美元，部分回吐周一涨幅。（完）

(编译 高琦 审校 侯向明) (kelly.gao@thomsonreuters.com)(86-10-6627-1011)(Reuters Messaging: kelly.gao.thomsonreuters.com@reuters.net)