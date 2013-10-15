更新版 1-新债招标：国开行增发债定位多偏高，因供给较多及二级疲弱

* 国开行福娃增发债定位多偏高

* 三年及七年品种参与机构多博边

* 本周供给偏多仍继续施压 (新增市场评论和更多背景)

路透上海10月15日 - 中国国家开发银行 周二招标的五期固息增发债(市场俗称“福娃债”)，除一年期外，其余中标收益率均高于预期。市场人士认为，今日现券二级市场走弱及本周新债发行较多，均对此次新债招标形成压制，致招标结果多走高。

他们并指出，短期资金面尚可，支撑一年期品种收益率低于二级市场；而美国式招标的三年及七年期品种，由于参与博边际的机构较多，致投标倍数略高。

“招标之前，二级市场收益率就上的比较多，不少机构都预言要迎接国开5.0时代了。结果虽然比较高，但也没有脱离预期太多，”华中一银行交易员称，主要还是这周新债发行量太大，不少机构投标热情有限。

她并认为，今日国开几期债投标倍数尚可，主要因本次发行量较小；而三年及七年的倍数略高，因其为美国式招标，交易户参与博边际的较多。

业内人士稍早透露，国开行上午招标的一年期固息增发债，中标收益率为4.4956%，低于此前4.54%的预测均值；三年、五年、七年和10年品种中标收益率则分别为4.7824%、4.9014%、4.9426%和4.9826%，均略高于此前预期。

中国银行间市场周二早盘隔夜和七天等主要回购加权利率 持稳。今日准备金例行调整，机构中以退款居多，但因数量有限，利好流动。

此次新债招标具体结果如下：

一年 三年 五年 七年 10年

-------------------------------------------------------------------

中标收益率 4.4956% 4.7824% 4.9014% 4.9426% 4.9826%

边际中标收益率 -- 4.8062% -- 4.9573% --

预测均值 4.54% 4.76% 4.86% 4.91% 4.94%

投标倍数 2.23 3.25 2.05 3.66 2.23

银行间市场国开行固息债到期收益率曲线 显示，1/3/5/7/10年品种 最新收益率分别为4.5911%、4.7734%、4.8980%、4.9223%和4.9499%。

本周的新债发行量进一步增加，至目前为止，本周已经或将要招标的规模在100亿元人民币以上的新债发行主体就有七家，其中利率债发行金额总计1,346亿元。

本次增发债的具体条款如下：

第36、37、38、39、40期增发债 --------------------------------------------------- 发行总量 1/5年均不超50亿元，3/7/10年均不超40亿元 期限/计息方式 1/3/5/7/10年/固息 招标方式 1/5/10年采用单一价格（荷兰式）招标，

3/7年采用多重价格（美国式）招标 缴款日/起息日 10月17日/一、三、五年 8月29日；七和10年 9月2日 分销期 10月16日-10月17日

上市日 1年：10月21日

3/5/7/10年：10月23日 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 ---------------------------------------------------

上述新债此前首发及增发情况如下：

债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数