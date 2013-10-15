《热点透视》中国企业发行欧元债券具有金融和战略意义

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Swaha Pattanaik 编译 李爽

路透伦敦10月14日 - 欧元债券市场上已经沉寂很久的中国发行商如今再次现身。最近国有油企中石化 和中海油 在将近十年来首见的中国企业发行之欧元债券中，各筹资近10亿欧元。这具有金融意义：利率目前反映了美联储和欧洲央行的货币政策分歧。此外这也强化了中国欲降低以美元为中心的长期计划。带着这两个目标，此类债券的发行日后可能会比较常见。

增加欧元融资的市场环境已经成熟。对美联储缩减量化宽松计划的预期自5月以来推动美国公债收益率上升，但欧元计价债券的指标--德国政府公债，其收益率却因欧洲央行计划在较长时间内维持政策宽松而受局限。因此，10年期美债与德债的利差今年迄今已翻一倍。其他期限的公债利差也扩大。

当然，中国企业会继续活跃在流动性较高的美元债券市场。不过，他们可能希望趁着欧元融资环境更有吸引力，将融资和客户基础多样化。这符合中国降低对美元依赖的意图，中国经济现在过于仰赖变化莫测的美国货币和财政政策。尽管转变不能也不会是一朝一夕的事情，但中国近几年一直在准备着。

中国已逐步将外汇储备多样化，但美元占比仍然最多。中国还促进人民币的国际化，主要是与其他国家央行签订一系列双边外汇互换协议。上周中国又与欧洲央行签订货币互换协议，规模为迄今第二高。