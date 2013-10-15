中国汇市：人民币即期早盘续创新高，但谨慎情绪令升势暂在6.10止步

* 人民币即期续创新高后企稳

* 中间价稍回落

* 未见明显大行购汇，结汇浪潮延续

* 6.1元关口前市场谨慎情绪升温

* 午盘若无大行购汇，人民币或续升

路透北京10月15日 - 人民币兑美元即期 周二早盘续升，再创历史新高后暂时企稳。中间价自昨日所创历史高位稍许回落。交易员称今天仍未见明显大行购汇，客盘延续昨天的结汇浪潮，但在6.1元关口前市场保持谨慎，价格暂时企稳。

他们续称，前期在6.12元长时间盘整，积累了一些人民币升值动能。近日大行停止大举购汇甚至反手做空美元，无疑给人民币的升值动能打开了一个缺口。不过市场认为监管层不会容许人民币短期内大幅升值，对于大行再次出手购汇仍心存忌惮，早盘也有人逢低买入美元，令恐慌情绪有所收敛。

“短期（人民币）肯定还是升值。不过银行间现在空也不敢太空，多也不敢太多，大家不确定央行是不是真的就不管了。”一家中资大行交易员说，从宏观背景上看，虽然人民币还是有升值的动力，但从政策上看应该不会容许升太多。

以今天人民币汇率创下的历史高点6.1011元计算，本周两天即期最大升值幅度已达0.32%，年内最大升幅则达到2.12%，已超过年初时机构预测约在2%的升值幅度。

在被问及后市看法时，多数交易员直言无法预测。上海一股份行交易员说，早盘企稳可能只是暂时的，如果午盘没有干预的话，人民币肯定是继续升值。

北京时间11:48，人民币兑美元即期报6.1040元，上日收报6.1079元。今日人民币兑美元中间价 为6.1412元，上日中间价为6.1406元。

全球汇市方面，美元周二持坚，兑日圆触及两周高点，因美国参议员表示他们接近达成一项协议，可以恢复政府运作并防止出现违约。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1490/30，上日尾盘为6.1490。

北京时间11:48，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0994/01元，上一交易日尾盘报6.1003元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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