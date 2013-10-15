《交易视点》银行资管计划及债权工具中短期对中国债市影响有限--中金

路透北京10月15日 - 中国大型投行--中金公司发布中国利率策略双周报认为，中国银监会推出的银行债权工具和资管计划中短期内对债券市场影响有限，长期则需要观察其未来的发展模式和监管当局对于该类型产品做大后的监管态度。

**中短期内影响有限**

近日媒体报道11 家银行将试点债权直接融资工具和银行资产管理计划。我们主要从对债券市场的影响这一角度进行分析。

受到最近两三年非标资产扩张分流了传统投资者（如银行和保险）对债券配置需求的影响，投资者担心债权融资工具和银行资管产品将分别从资金的运用和来源两方面分流债市资金，对债市产生负面影响。

我们认为中短期内影响有限。首先，我们应该把债权计划和银行资管计划理解为切分蛋糕的工具而不是做大蛋糕的工具。

其次，从切蛋糕的角度来看，债权计划和银行资管计划如何影响其他融资工具的供需关系，取决于其相比于其他融资工具具有哪些优势和劣势。信托、券商资管和基金子公司等通道业务，不少项目的投向都是房地产和城投平台。

债权计划作为一项融资工具，除了对通道业务有一定替代作用以外，从其风险定位而言，对债券也会产生替代作用。预计银行债权计划的期限没有保险公司投资的债权计划那么长，可能是中短期为主，尤其可能集中在1-2 年。

综合来看，银行债权计划对现有的通道业务和债券发行都会存在一定的替代作用，但可能又无法完全替代这两者。如果风险定位较通道和信托业务更为严格，则其规模扩张也会受到限制，供需关系可能会压低债权计划的发行利率（类似于保险债权计划）。

由于传统的债券类型投资者如基金、银行、券商等可能无法投资银行的债权投资计划，因此债权计划的推出不会分流这些投资者对债券的需求。

资管计划尽管可能比理财、固定收益类基金、保单等产品存在收益率上的优势，但期限略偏长、净值估值、无隐性担保等特性可能也会限制其完全取代其他类型产品。

长期看，银行债权和资管计划是否对债市造成较大影响，则需要观察期未来的发展模式和监管当局对于该类型产品做大后的监管态度。

**四季度出口前景并不乐观**

9 月份出口增速大幅回落至负值区间，低于市场预期，进口增速基本保持平稳，贸易顺差降至年内低位。

高基数是出口的大幅回落的主要原因，可以从两个方面来理解。其一是真实贸易的高基数，主要原因是去年8 月的台风和中秋国庆假期连休使得8 月和10 月的部分出口转移至9 月。

其二是“虚假贸易”的高基数，与去年三季度到今年一季度跨境套利资本的流入有关。除基数效应外，从环比角度看外需也偏弱。

前瞻性地看，我们认为四季度出口的前景并不乐观。首先，尽管发达经济体四季度经济复苏概率较大，但对我国出口的拉动作用却在下降，而且欧美经济复苏本身也存在不确定性。

第二，尽管QE 暂缓退出和美国债务上限问题使得新兴市场货币暂得喘息，但对其经济的拖累短期内难以消除，尤其是为对抗货币贬值而进行的加息将进一步伤害经济增长。人民币相对于新兴市场货币大幅升值对出口的负面影响也将逐步显现。

第三，去年“虚假贸易”的高基数在四季度仍将持续。进口方面，受前期工业生产反弹带动，工业品和原材料的进口呈现量价齐升的局面，但汽车和食品进口较弱。

四季度低基数和高温消失后工业增速将出现回落，拖累进口增速下降，近期BDI 指数高位见顶在一定程度上印证了这一判断。

**资金面风险不大，后期将延续改善趋势**

近期的美元走弱与传统规律有所不同，即美元的弱是因为市场担忧美国经济下行风险，因而大宗商品价格也并未因此上涨，反而是下跌。美元与大宗商品价格的负相关性转变为正相关性。这有利于降低通胀预期。

美元短期内难以走强，弱美元局面有利于中国外汇占款恢复。最新统计人民币在全球货币中的贸易结算规模排名已上升到第8 位。

随着人民币跨境结算规模的上升以及离岸人民币的增加，离岸人民币回流国内进行资产配置的需求也逐步上升，部分资金进入国内银行间债券市场，这在边际上有利于增加国内债券（尤其是利率品种）的需求，而海外投资者也继续增持国内债券。

本周经济数据发布，美国债务上限谈判尚不明朗，债市短期内可能仍以震荡为主，但随着流动性逐步改善和供给压力下降，收益率在10 月后期有望开始逐步回落。(完)