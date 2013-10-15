国际油市：布兰特原油跌至111美元下方，随后有关伊朗核计划的谈判将开启

投行观点：Carnival目标价从56美元上调至63--巴克莱
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0526GMT，布兰特原油期货 小跌0.08美元，报每桶110.96美元；前两个交易日结算价均下跌。
美国原油期货 则跌0.25美元，报每桶102.16美元，上日收高0.39美元。
美国参议员表示他们周一接近达成一项协议，可以恢复政府运作，并将可能出现的违约推后几个月，不过随着周四的最后期限越来越近，达成协议还存在许多障碍。
“纵使在最后期限前看似可能敲定协议，但目前尚未有定论。基于这样的变数，因此石油交易商或对冲经理人很难承接单向仓位。”Newedge东京的大宗商品销售经理Ken Hasegawa称。“我们就只能等了。”
“我认为油市(对协议)不太能有太大反应，但达成协议将防止油价大跌。”Hasegawa称。
就伊朗核计划举行的谈判，将是伊朗总统哈桑·鲁哈尼选上后的首次核谈判。鲁哈尼试图改善与西方的关系，以为停止制裁铺路。
根据Newedge，若伊朗恢复石油全面出口，油价可能每桶跌约10美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 戴素萍)
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路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当