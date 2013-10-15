国际油市：布兰特原油跌至111美元下方，随后有关伊朗核计划的谈判将开启

0526GMT，布兰特原油期货 小跌0.08美元，报每桶110.96美元；前两个交易日结算价均下跌。

美国原油期货 则跌0.25美元，报每桶102.16美元，上日收高0.39美元。

美国参议员表示他们周一接近达成一项协议，可以恢复政府运作，并将可能出现的违约推后几个月，不过随着周四的最后期限越来越近，达成协议还存在许多障碍。

“纵使在最后期限前看似可能敲定协议，但目前尚未有定论。基于这样的变数，因此石油交易商或对冲经理人很难承接单向仓位。”Newedge东京的大宗商品销售经理Ken Hasegawa称。“我们就只能等了。”

“我认为油市(对协议)不太能有太大反应，但达成协议将防止油价大跌。”Hasegawa称。

就伊朗核计划举行的谈判，将是伊朗总统哈桑·鲁哈尼选上后的首次核谈判。鲁哈尼试图改善与西方的关系，以为停止制裁铺路。

根据Newedge，若伊朗恢复石油全面出口，油价可能每桶跌约10美元。(完)

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