修正-全球金融：伦敦将获得800亿RQFII试点额度--中英两国政府

投行观点：Carnival目标价从56美元上调至63--巴克莱
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(第一段应为中国和英国政府“周二”表示（非“周五”）)
路透北京10月15日 - 中国和英国政府周二表示，中国将赋予伦敦投资者使用所持人民币购买最多800亿人民币(131亿美元)大陆股票、债券和货币市场工具的权力。
批准伦敦加入人民币合格境外机构投资者(RQFII)制度，标志这该计划已扩展至香港市场以外。
两国政府在声明中称，英国政府已经同意开始就允许中国银行业者在英国设立批发业务部门展开谈判。(完)
(编译 田建华; 审校 王洋)
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路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当