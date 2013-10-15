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货币新闻 | 2013年 10月 15日 星期二 16:58 BJT

修正-全球金融：伦敦将获得800亿RQFII试点额度--中英两国政府

(第一段应为中国和英国政府“周二”表示（非“周五”）)

路透北京10月15日 - 中国和英国政府周二表示，中国将赋予伦敦投资者使用所持人民币购买最多800亿人民币(131亿美元)大陆股票、债券和货币市场工具的权力。

批准伦敦加入人民币合格境外机构投资者(RQFII)制度，标志这该计划已扩展至香港市场以外。

两国政府在声明中称，英国政府已经同意开始就允许中国银行业者在英国设立批发业务部门展开谈判。(完)

(编译 田建华; 审校 王洋)

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