中国债市：利率互换趋陡峭化，美国财政协议现曙光但对市场几无影响

路透北京10月15日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周二曲线趋陡峭化。其中短端持稳，得益于资金宽松不改；长端则延续略升走势。交易员表示，今日稍早有关美国财政协议现曙光的消息，因非最终结论，所以未对市场情绪构成影响。

相对美国债务上限能否调整等不确定因素，交易员认为，市场普遍对年内资金面预期偏暖，特别是度过财税缴款时点后的流动性情况，由此他们预计IRS短端存在下行的可能性。

“一年以内的动的不多，昨天就差不多在3.96%左右，中长的，三、五年的稍微偏上一点，整个曲线往陡的方向走了一些。”北京一银行交易员称，“中长端这两天往上调整了一些，因为10月份债市一级供给压力还是比较大，宏观经济方面9月通胀又不算低。”

他并指出，美国债务上限问题不到盖棺论定的时候，市场对任何方向的消息信心都不太强，只要不是最终结论，风险情绪就暂维持谨慎。现在就是大家对年内资金情况预期还比较乐观，所以未来IRS曲线可能陡峭化变动。

美国参议员表示他们周一接近达成一项协议，可以恢复政府运作，并将可能出现的违约推后几个月，不过随着周四的最后期限越来越近，达成协议还存在许多障碍。据熟悉协商情况的消息人士说，目前讨论的计划是暂时上调16.7万亿美元的债务上限，以满足至少到2014年2月中旬的政府借款需求。

中国银行间市场周二隔夜和七天等主要回购加权利率 持稳。今日准备金例行调整，机构中以退款居多，但因数量有限，利好流动性力道不甚明显。交易员并称，央行公开市场今日净回笼数百亿元资金，也未令资金过于承压。

中国9月居民消费价格指数(CPI)在食品价格的带动下创下七个月高点且略超预期，不过多数分析人士认为，今年通胀仍可控于目标范围内，尚不构成太大威胁。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.9540/4.0580 3.9347/4.0080 4.0500/4.1187 4.1680/4.2440 4.1837/4.4217

上日 3.9850/4.0867 3.9434/4.0134 4.0325/4.1150 4.1575/4.2400 4.1984/4.4234

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变动 -0.0310/-0.0287 -0.0087/-0.0054 +0.0175/+0.0037 +0.0105/+0.0040 -0.0147/-0.0017

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。