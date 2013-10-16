中国公开市场：今日可续上报正/逆回购，及三个月央票需求--业内人士

路透北京10月16日 - 业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正/逆回购，和三个月央票需求。其中正回购期限为28天，逆回购期限14天。

继周一小比例续做三年央票后，中国央行公开市场周二逆回购大幅缩量，致单日净回笼445亿元人民币。鉴于资金面已从长假甫归来的压力中得以恢复，且当日有存款准备金清算退款辅助，面对央行抽水，市场流动性依旧不改向好格局。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。

不过进入6月份，资金面紧张形势不断加剧，外汇占款趋减，央行先后暂停了正回购操作和央票发行，之后又于7月30日重启逆回购操作。同时7月又现创新之举，对部分已到期的三年期央票进行续发。(完)

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