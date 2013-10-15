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货币新闻 | 2013年 10月 15日 星期二 16:47 BJT

台湾央行：共发行1,294亿台币存单，发行余额增1亿

路透台北10月15日 - 台湾央行周二公布，今日共发行1,294亿台币存单，相较存单到期1,293亿台币，存单发行余额增1亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 1,231.00

91天期 0.93 47.00

182天期 1.05 16.00

央行上日共发行3,415.35亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)5,464.45亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为68亿台币，累计超额准备为252亿，加计前期1%的超额准备为1,068亿台币。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)

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