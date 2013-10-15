台湾央行：共发行1,294亿台币存单，发行余额增1亿

投行观点：Carnival目标价从56美元上调至63--巴克莱
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路透台北10月15日 - 台湾央行周二公布，今日共发行1,294亿台币存单，相较存单到期1,293亿台币，存单发行余额增1亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 1,231.00
91天期 0.93 47.00
182天期 1.05 16.00
央行上日共发行3,415.35亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)5,464.45亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为68亿台币，累计超额准备为252亿，加计前期1%的超额准备为1,068亿台币。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当