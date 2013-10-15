中国经济：中国将经历痛苦的5-8年转型期，之后有望迎来大发展--专家

路透北京10月15日 - 改革是今年以来中国经济的关键词，也是11月召开的十八届三中全会将讨论的重要议题。国家发展和改革委学术委员会秘书长张燕生周二表示，中国将经历痛苦的5-8年的转型期，如果走过这个阶段，将迎来30年的大发展期，否则将会丧失机会。

他在央广经济之声等主办的《大国大时代-中国经济十月谈》的论坛上称，中国的经济增速可以有适度下降，但应更注重质量，加快结构优化步伐。

“好和坏的区别是，我们的速度完全可以降下来，但是结构优化的步子要走得快点，这样我们就会形成一个结构优化驱动的经济，而不是速度驱动的经济。”张燕生表示。

他援引当前数据证实经济结构正在优化：在保持7.5%左右的经济增速的同时，服务业逐步替代基础设施建设和重化工建设，创造了更多的就业。

破八的转型压力以及“营改增”等改革措施对服务业发展发挥重要作用，2012年服务业增加占GDP的比例是过去十年上升幅度最大的，占比44.6%，今年上半年又升至47.8%，而企业也更重视创新，整个宏观的研发支出占GDP的比例去年上升至1.97%，为过去十年罕见，且其中74%的研发投入来自企业。

中国人民大学国家发展与战略研究院执行院长刘元春亦在同一场合表示，正确的改革和适度的耐心将是开启中国次高速经济增长的新阶段。

但他同时指出，越是大的综合性的改革就会在短期产生强烈的拐点效应，使宏观经济出现短期回落，在中长期释放改革红利。因此，十八届三中全会后的四季度末和明年一季度，改革带来的短期“创造性的破坏效应”将陆续展开，宏观经济将面临短期下行压力。

就四季度而言，他预计外部环境逐步改善是大概率事件，出口有望在年底接近两位数增长；而外贸的小幅改善将对制造业投资回升奠定基础，四季度投资增速将小幅回升，但也面临房地产市场的调整以及城镇化实施方案的冲击。

而假日消费和政府消费可能会出现明显回落，逆转三季度消费增长回升势头。

国务院总理李克强日前表示，中国今年前三季GDP同比增长将逾7.5%，有信心实现今年的经济和社会发展目标。他指出，受实体经济改善支撑，中国经济近几个月已显现出更强劲的增长态势，包括发电量的增长，企业盈利和政府税收都有所改善。