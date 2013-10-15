更新版 1-中国资管：中信信托率先涉足农村土地经营权流转，政信合作新模式初现

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路透上海/北京10月15日 - 备受关注的中国十八届三中全会召开之前，中信信托有限公司近日推出国内首只基于农村土地承包经营权流转的信托产品，而随后也将会有其他信托公司参与开发土地流转信托计划，被业界视为与城镇化和土地制度改革密切相关的“二次解放生产力”。

中信信托高层周二在北京举行的新闻发布会上称，目前中信信托45个业务团队里有4-5个都在全国各地做农村土地流转的调研，未来业务权重占比上不一定体现得很突出，但是在理念上会将其视为主要方向。

信托公司自2008年底的中国政府“四万亿”投资计划推出后，逐步进入公众视野，因其为地方政府的基建投资提供了银行贷款所不能及的融资支持。随着今年审计署新一轮政府债务审计工作的开展，很多信托公司收缩了和地方政府的合作战线，转向以房地产信托为主的业务。

位于北京的另一信托公司高管表示，信托公司和地方政府的合作可以有新的模式，比如可以把政府资金交由信托管理，利用信托独有的隔离制度优势，制约政府官员的行为。

“信托是天然的监督人，把权利关进笼子里。”他表示。

按照信托法的相关规定，信托公司作为受托人只能完成委托人的指令，并把实现收益支付给受益人，信托公司从中赚取约定比例的管理费。信托财产具有独立性，可以实现所有权与受益权分离。

**试水土地经营权流转信托**

中信信托公告显示，该信托计划名为中信农村土地承包经营权集合信托计划1301期，于上周四成正式成立，信托期限12年。信托计划的A类委托人为安徽省宿州市一区政府，成立时发行A类信托单位5,400万份，信托计划的服务商为安微帝元现代农业投资公司。

中信信托业务负责人吴超杰在新闻发布会称，该信托计划是混合型安排，即由财产权信托和资金信托计划共同组成。财产权信托是把农户的土地经营权委托给信托公司集中规模化管理，并向专业化公司出租。

“按照每亩1,000斤三等小麦的收成作为地租给农户。”吴超杰表示，同时农民还可以得到工资收入和额外的地租增值部分的70%利润。

今年国家发改委公布的最低收购价是112元/百斤（2014年提高到118元/百斤），按中信信托的提法算下来每亩的地租是1,120元/年。按照中华粮网的估算，农户亩产375公斤，扣除各种种植费用后，每亩毛利润约410余元。这样比对，中信信托支付农民的地租要比种地划算。

渣打银行中国区首席经济学家王志浩此前发布报告称，2013年11月份即将召开的第十八届三中全会可能实现土地政策改革的突破，该项政策可能首先在小范围内试点。

他并预期新的土地制度改革方案将放松对农村建设用地使用权流转的规定，允许村集体(在严格限定的条件内)直接出售农村建设用地而不必再通过征地程序。该政策仅适用于农村建设用地，耕地不在此列。

国务院发展研究中心所做的一项调查显示，进京上访者中60%的申诉事项都与土地有关，而这当中的85%都涉及征地问题。

中国30多年的改革开放之初，最具里程碑意义的自下而上改革之举就来自安徽：1978年11月24日，安徽省凤阳县小岗村18位农民签下“生死状”，将村内土地分开承包，开创了家庭联产承包责任制的先河。当年，小岗村粮食大丰收。1979年10月，小岗村打谷场上一片金黄，经计量，当年粮食总产量66吨，相当于全队1966-1970年五年粮食产量的总和。

北京国际信托此前也曾透露，该公司的土地流转信托已在北京、江苏、河北以及东北省份推进，预计今年可以做到3万亩左右。

国内媒体曾援引接近国土部的专家表示，土地流转信托将金融创新融入土地流转，虽然效果明显，但前提是完善农村土地确权和土地登记托管制度、建设土地流转信托的流通市场，因此门槛颇高。但从长远来看，一旦土地资源被盘活，这种模式的市场空间较大，并能给地方政府和农民带来稳定的收益，解决现行土地征收制度弊端。

农村土地流转是新一届政府改革的重头戏，之前已有一些地方政府尝试土地信托，农民在自愿前提下将土地承包经营权委托给政府出资设立的土地信托公司，随后企业再从信托公司手中连片租赁从事农业开业经营。