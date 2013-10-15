香港个股：北京物美正与洽谈收购卜蜂莲花大部份零售事业--消息

投行观点：Carnival目标价从56美元上调至63--巴克莱
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路透香港10月15日 - 一了解此事的消息人士周二表示，中国超市及大卖场连锁集团物美商业 正与卜蜂莲花 谈判，要收购后者大部份零售点。
该名消息人士指出，物美正与卜蜂莲花进行磋商，收购将以股份交换进行。但该名人士并未透露收购金额以及范围。
由卜蜂集团控股的卜蜂莲花，至6月30日止在中国拥有57家零售门店，包括54家大型超市以及2家超市；物美集团则在中拥有541家门店，包括大型超市145家，便利超市396家。
物美商业与卜蜂莲花今早双双停牌，停牌前物美报14.76港元，卜蜂莲花报0.295港元。
物美发言人拒绝评论，目前尚未能连系卜蜂发言体系。（完）
(编译 李珊珊; 审校 黄凯)
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