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货币新闻 | 2013年 10月 15日 星期二 15:56 BJT

香港个股：北京物美正与洽谈收购卜蜂莲花大部份零售事业--消息

路透香港10月15日 - 一了解此事的消息人士周二表示，中国超市及大卖场连锁集团物美商业 正与卜蜂莲花 谈判，要收购后者大部份零售点。

该名消息人士指出，物美正与卜蜂莲花进行磋商，收购将以股份交换进行。但该名人士并未透露收购金额以及范围。

由卜蜂集团控股的卜蜂莲花，至6月30日止在中国拥有57家零售门店，包括54家大型超市以及2家超市；物美集团则在中拥有541家门店，包括大型超市145家，便利超市396家。

物美商业与卜蜂莲花今早双双停牌，停牌前物美报14.76港元，卜蜂莲花报0.295港元。

物美发言人拒绝评论，目前尚未能连系卜蜂发言体系。（完）

(编译 李珊珊; 审校 黄凯)

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