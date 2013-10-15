投行观点：中国经济反弹势头或减弱，看好盈利平稳增长板块--瑞银

路透上海10月15日 - 投资银行瑞银周二表示，下半年以来中国经济增速的反弹势头或逐步减弱，国内上市公司的盈利环境也将趋稳，看好食品等盈利稳定增长的板块。

瑞银证券财富管理研究部主管、首席中国策略师高挺在记者会上表示，下半年以来国内经济活动出现回升，主要驱动因素主要来自基建投资和信贷放松。但在外需依然不旺、“金九银十”等季节性因素难以持续的背景下，经济反弹势头或逐步减弱。

“对短期经济反弹的一个判断，就是未来一段时间这种从低位往上走的势头基本上没有了。当然它不会马上掉下来，因为政策的推动会有一段时间的效果，所以更客观未来几个月增长开始走平，”他表示。

股市投资策略方面，高挺指出，四季度须关注经济环境和改革预期这两方面的因素，看好盈利增长稳定和受改革预期推动的板块。

高挺表示，由于出口拉动困难较大，加之投资方面受到国内债务等风险的担忧影响，未来更长一点时间看，经济增速大约维持在7.5%左右。而国内上市公司的业绩和盈利环境也将趋稳。

他表示，三季度国内钢铁、港口等部分周期性行业的获利增长非常快，但这是在非常低基数下的反弹，鉴于经济增长力度不是太强，产能过剩较多的行业难以立即好转。

他较为看好那些盈利增长并非由去年低基数造成，而是一直比较平稳，且又能保持较高增速的板块，包括大众食品、医药、汽车和家电。

对于即将召开的中共十八届三中全会，高挺表示，会议料将偏重于原则性和方向性的问题，虽然市场预期很高，但会议本身不太可能涉及太多政策细节，而且不同领域的改革在实际推进中也会有难有易。

他认为，铁路领域料成为非金融领域市场化改革的重点，而金融领域将侧重于大力发展多层次资本市场，避免将信贷风险过多集中于银行领域。至于土地、户籍和房产税等方面的实际改革动作都不会很快。

**对大宗商品看法呈中性，但黄金偏空**

高挺并称，瑞银对大宗商品的看法比较中性，但对于黄金的看法偏负面。

他表示，尽管全球复苏之下对于商品的需求会增加，但由于复苏强度不高，需求增长有限，而供应端总体看还是比较强劲，价格在这种情况下难以上涨。

“大宗商品总体来说没有什么特别强的趋势，就是在这段时间的这种水平上维持。但是对黄金我们觉得是要继续走弱，”他表示，并指出美债收益率上升的前景增加了黄金的持有成本。