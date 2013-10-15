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亚洲 | 2013年 10月 15日 星期二 15:01 BJT

中国新债：外资汽车金融公司国内首发金融债，丰田中国拔头筹

路透北京10月15日 - 丰田汽车金融（中国）有限公司周二公告称，将于周五(18日)招标发行13亿元人民币三年期固息金融债，用于补充营运资金，优化资产负债结构。

中债登历史数据显示，此为外资汽车金融公司在国内发行的首期金融债。丰田汽车金融（中国）的股东为丰田金融服务株式会社。

合资公司上汽通用汽车金融公司2010年曾发行15亿元三年期定存基准浮息金融债 ，当前已到期兑付。

刊登在中国债券信息网的公告显示，本期金融债的招标时间为周五下午14:00至15:00，分销期为10月21日至22日，起息日和缴款日同为10月22日。

中信证券 和工商银行 为是次债券发行的联席主承销商。经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，本期债券信用等级为AA+，发行人主体信用等级为AA+。(完)

参看相关细节,请点选中国债券信息网(here) (发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进)

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