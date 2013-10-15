中国新债：外资汽车金融公司国内首发金融债，丰田中国拔头筹

全球政经：中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力--欧盟执委
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透北京10月15日 - 丰田汽车金融（中国）有限公司周二公告称，将于周五(18日)招标发行13亿元人民币三年期固息金融债，用于补充营运资金，优化资产负债结构。
中债登历史数据显示，此为外资汽车金融公司在国内发行的首期金融债。丰田汽车金融（中国）的股东为丰田金融服务株式会社。
合资公司上汽通用汽车金融公司2010年曾发行15亿元三年期定存基准浮息金融债 ，当前已到期兑付。
刊登在中国债券信息网的公告显示，本期金融债的招标时间为周五下午14:00至15:00，分销期为10月21日至22日，起息日和缴款日同为10月22日。
中信证券 和工商银行 为是次债券发行的联席主承销商。经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，本期债券信用等级为AA+，发行人主体信用等级为AA+。(完)
参看相关细节,请点选中国债券信息网(here) (发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进)
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透东京3月30日 - 日本公债价格周四走软，因较长期公债在大涨后遭遇获利了结；但市场已脱离低点，之前两年期日债标售吸引了充足的投资者需求。 10年期日债6月期货 跌0.05点至150.40，今日稍早一度坠至150.33。 两年期日债收益率(殖利率) 涨2个基点，至负0.235%，之前一度高见负0.230%。 周四日本政府发行2.2万亿日圆(197.8亿美元)两年期公债时，衡量需求状况的投标倍数仍保持在比较高的3.82，前次发行时为3.92。 交易商表示，对日本央行在例行市场操作中减少短期公债购买的担心，被新债发行量减少的影响所抵消。 从本月开始，财务省选择将两年期公债发行规模缩减1,000亿日圆。 30年期公债 收益率上升1.5个基点至0.835%，投资者在昨日上涨后了结获利。超长期公债收益率昨日下降，受追踪指数表现的市场参与方的月底买需推动。
路透香港3月30日 - 北京控股旗下的北控水务周四公布，去年度净利同比增长31%，好于市场预期，因业务收入增加，惟派息率轻微下降。