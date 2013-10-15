中国股市：沪综指小幅收跌，IPO等相关扩容传闻再起令大盘承压

投行观点：Carnival目标价从56美元上调至63--巴克莱
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路透上海10月15日 - 中国股市沪综指周二小幅收跌。自贸区可能允许外资发行股票及证监会或于本周发布IPO征求意见稿的扩容消息再起，令大盘承压。分析师指出，虽然传言真假还有待检验，但目前市场从基本面数据难寻向上空间，因此受概念板块的影响较大。
沪综指 收报2,233.412点，跌4.361点或0.19%。上证A股今日成交额为1,382亿元人民币，上日为1,512亿元。
“今天影响因素主要是扩容的相关消息，经济数据整体而言也没有比预期更好，不足以推动股市向上。”中原证券分析师张刚称。
他并认为，目前股市对前三季度的经济数据已经做了比较充分的反应，未来若无刺激利好出台，股市很有可能围绕2,200点位持续震荡。
上周四市场即有借道上海自由贸易区推出国际板的传言，不过上海证券交易所当日明确予以否认，称至今既未考虑、也未研究利用上海自贸区推出国际板。目前，国际板的推出仍无时间表。”
至于IPO(首次公开发行)何时重启，中国证监会发言人9月末曾表示，重启IPO必须与体制机制改革相结合，证监会正积极制定和准备新股发行体制改革的配套文件和技术措施。
沪深300指数 收跌0.20%，报2,467.517点；沪深300指数期货主力10月合约 尾盘报2,463.8点，跌0.17%，成交542,283手。(完)
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路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当