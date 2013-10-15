中国经济：严禁建设新增产能项目，分类妥善处理在建违规项目--国务院

投行观点：Carnival目标价从56美元上调至63--巴克莱
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路透北京10月15日 - 化解产能严重过剩是当前和今后一个时期中国推进产业结构调整的重点所在。中国国务院日前出台指导意见，表示要坚决遏制产能盲目扩张，严禁建设新增产能项目，并分类妥善处理在建违规项目。
中国政府网周二刊登的“国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见”并表示，将全面清理整顿建成违规产能，坚决淘汰落后产能，引导产能有序退出。
“要坚决控制增量、优化存量，深化体制改革和机制创新，加快建立和完善以市场为主导的化解产能严重过剩矛盾长效机制，”指导意见称。
2012年底，中国钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶产能利用率分别仅为72%、73.7%、71.9%、73.1%和75%，明显低于国际通常水平。钢铁、电解铝、船舶等行业利润大幅下滑，企业普遍经营困难。（完） (发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
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路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当