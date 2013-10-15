路透基点：双汇国际40亿美元贷款案又添三家银行，下周将举行实地考察

标题新闻：日本标售两年期公债，投标倍数为3.82
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路透香港10月15日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，有三家银行加入中国双汇国际40亿美元一般联合贷款案，而安排行正为下周初的实地考察作准备。
三家新加入银行承贷额合计约1亿美元。
实地考察定于10月22日进行，是由部分有意加入银团的银行提出进行的。有几家银行正在核准参贷的过程中。
一般银团料将在月底前完成组建。银行回覆原定最后期限为10月16日。
一如先前报导，9月中旬在香港和台北举行的路演大获成功，有超过200位银行代表出席。
该40亿美元融资包括25亿美元三年期A部分贷款和15亿美元五年期B部分贷款，平均期限分别约为2.7和4.73年。三年期贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码350个基点，五年期为Libor加码450个基点。
受邀银行将按比例分四个层级参与这两部分贷款。在一般银团阶段的款最高综合收益为383个基点(A部分贷款)和490个基点(B部分贷款)，前端费用分别为90个190个基点。
双汇国际控股8月30日与八家委托主办行签署贷款协议，分别是中国银行、东方汇理银行、星展银行、工银亚洲、Natixis、荷兰合作银行、苏格兰皇家银行和渣打银行。
这八家委托主办行在三年期贷款部分可获得400个基点的综合收益，在五年期贷款部分可获得500个基点的综合收益。两种贷款的费用分别是150个基点和250个基点。
9月6日，双汇对Smithfield Foods的47亿美元收购案获得了美国外国投资委员会的批准。两家公司于9月26日宣布交易完成。(完)
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美国股市飙涨至新高，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上调利率，高收益债券再次上扬，华尔街市场波动率骤降至10年来最低水平。
路透上海3月30日 - 中国央行公开市场第五日暂停操作，对银行体系流动性的判断由上日的“适中”转为 “较高”，银行间债市周四早盘月内资金宽松稳定，跨月供给亦有所增加。不过上海证券交易所隔夜回购利率 ，因覆盖周末及清明假期而盘中攀高。 对于后市，在强调稳健但实际边际向紧政策基调下，交易员预计，进入4月初资金面可能会稍宽松，但整 体维持紧平衡的可能性较大。 北京一银行交易员称，早盘“资金还可以，隔夜没问题。(4月)以后应该也不会特别松，上半年可能都这 样。” 自上周五起，因月末财政连续支出对冲逆回购到期，央行公开市场连续五日暂停操作。 上海证券交易所隔夜国债质押式回购早盘收报在25%上方，较上日10%左右的收盘大涨。对此 ，上海一券商交易员表示，交易所回购为T+1交收，据此计算，今日隔夜实际可用天数为五天，按日平均下来 约5%，水平尚可。 最近两次上交所隔夜回购利率盘中高点出现在元旦和春节前，日间最高均为27%。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间1