路透基点：双汇国际40亿美元贷款案又添三家银行，下周将举行实地考察

路透香港10月15日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，有三家银行加入中国双汇国际40亿美元一般联合贷款案，而安排行正为下周初的实地考察作准备。

三家新加入银行承贷额合计约1亿美元。

实地考察定于10月22日进行，是由部分有意加入银团的银行提出进行的。有几家银行正在核准参贷的过程中。

一般银团料将在月底前完成组建。银行回覆原定最后期限为10月16日。

一如先前报导，9月中旬在香港和台北举行的路演大获成功，有超过200位银行代表出席。

该40亿美元融资包括25亿美元三年期A部分贷款和15亿美元五年期B部分贷款，平均期限分别约为2.7和4.73年。三年期贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码350个基点，五年期为Libor加码450个基点。

受邀银行将按比例分四个层级参与这两部分贷款。在一般银团阶段的款最高综合收益为383个基点(A部分贷款)和490个基点(B部分贷款)，前端费用分别为90个190个基点。

双汇国际控股8月30日与八家委托主办行签署贷款协议，分别是中国银行、东方汇理银行、星展银行、工银亚洲、Natixis、荷兰合作银行、苏格兰皇家银行和渣打银行。

这八家委托主办行在三年期贷款部分可获得400个基点的综合收益，在五年期贷款部分可获得500个基点的综合收益。两种贷款的费用分别是150个基点和250个基点。

9月6日，双汇对Smithfield Foods的47亿美元收购案获得了美国外国投资委员会的批准。两家公司于9月26日宣布交易完成。(完)