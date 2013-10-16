新债招标: 中国七年国债中标利率4.07%，基本符合预期--业内人士

欧股业绩：戴姆勒第一季获利跳增87%，因新款奔驰轿车销量飙升
路透法兰克福4月12日 - 德国汽车制造商戴姆勒提前公布的第一季获利好于预期，受新款奔驰(Mercedes-Benz/平治/宾士) E级轿车销售提振。
路透上海10月16日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早招标的300亿元人民币七年期固息国债，加权中标利率为4.07%，基本符合此前4.08%的市场预测均值。
业内人士并称，该期国债首场投标倍数为2.48倍，边际中标利率为4.11%。
该期债为今年第20期记账式附息国债，利息按年支付。采用混合式招标方式，标的为利率，进行甲类成员追加投标；10月17日开始计息，10月17日至10月21日进行分销；10月23日起上市交易。(完) (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
路透法兰克福4月12日 - 德国汽车制造商戴姆勒提前公布的第一季获利好于预期，受新款奔驰(Mercedes-Benz/平治/宾士) E级轿车销售提振。
0702 GMT * 10日移动均线下移至1.0639，令欧元/美元汇率承压，在该水准下方看空 * 欧元重返2月低点1.0495的风险仍存，在到达那里之前是1.0570的支撑位 * 欧元正再度努力，试图站上日线云区(1.0585-1.0615) * 涨势消退，卖盘下移到10日移动均线附近 * 周二曾短暂站上云区，蜡烛图上形成了又一个十字星型态 * 欧元/美元日线图：http://reut.rs/2o3Rwb5 (编译 高琦 审校 王颖)
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