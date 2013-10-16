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货币新闻 | 2013年 10月 16日 星期三 11:40 BJT

新债招标: 中国七年国债中标利率4.07%，基本符合预期--业内人士

路透上海10月16日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早招标的300亿元人民币七年期固息国债，加权中标利率为4.07%，基本符合此前4.08%的市场预测均值。

业内人士并称，该期国债首场投标倍数为2.48倍，边际中标利率为4.11%。

该期债为今年第20期记账式附息国债，利息按年支付。采用混合式招标方式，标的为利率，进行甲类成员追加投标；10月17日开始计息，10月17日至10月21日进行分销；10月23日起上市交易。(完) (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
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