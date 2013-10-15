离岸人民币：台湾银行业9月底人民币存款986.59亿元，月增15.88%

路透台北10月15日 - 台湾央行周二表示，至今年9月底止，台湾银行业累计人民币存款 达986.59亿元，较上月成长约15.88%，已接近投行年底前达1,000亿的预估。
与香港8月底人民币存款 7,094.63亿元相较，台湾人民币存款约达香港的13.91%，上月占比为12.25%。
9月底台湾外汇指定银行(DBU)人民币存款增至662.8亿元，以海外法人为主要存款来源的国际金融业务分行(OBU)人民币存款则成长至323.79亿元。
9月台湾人民币存款持续攀升，相关业务中放款亦缓步成长，但汇款业务持续下滑。
台湾自今年2月6日开放DBU承作人民币业务。多家投资银行预估，台湾至今年底为止，人民币存款可望达到1,000-1,500亿元。
台湾央行自4月起暂不公布跨境贸易结算总额。
台湾人民币存款/放款趋势图请见 r.reuters.com/teb83v
以下为台湾人民币相关数据：(单位：亿元)
时间 总存款量 DBU存款 OBU存款 贴现及放款余额 汇款总额 跨境贸易结算总额
9月 986.59 662.80 323.79 90.29 369.75 --
8月 851.41 544.51 306.90 81.80 396.38 --
7月 768.59 465.64 302.95 79.61 673.16 --
6月 711.98 408.34 303.64 74.19 375.21 --
5月 662.85 344.17 318.68 66.90 428.41 --
4月 568.79 265.29 303.50 63.63 240.67 --
3月 482.99 185.04 297.95 66.77 245.41 92.51
2月 390.11 96.30 293.81 66.21 173.07 73.87
注1：贴现及放款余额、汇款总额、跨境贸易结算总额均含DBU及OBU数据
注2：贴现及放款余额含进出口押汇、贴现、应收帐款融资、短中长期放款及担保放款、放款转列之催收款项
资料来源：台湾央行(完)
相关新闻请见 here
离岸人民币新闻请点选
(记者 林妙容; 审校 张喜良)