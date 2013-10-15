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货币新闻 | 2013年 10月 15日 星期二 17:34 BJT

香港经济：政府向有线宽频和电讯盈科批出免费电视牌照，香港电视落空

路透香港10月15日 - 香港政府周二宣布本地免费电视节目服务牌照发牌结果，有线宽频 旗下奇妙电视、电讯盈科 旗下香港电视娱乐获批出牌照，但香港电视网络 于此次则未获发牌。

前称城市电讯的香港电视，去年4月宣布以约49.5亿港元出售香港和加拿大的电讯业务，以专注于发展多媒体业务，并投资8亿港元在港兴建建筑面积约40万平方尺的多媒体中心，以及招揽电视制作人员及艺员。公司当时预期未来四年在多媒体业务动用的资金将不少于25亿港元。

受到政府将公布免费电视发牌消息带动，有线宽频今天偷步上升，收市大涨20.51%。至于牌照落空的香港电视在消息公布前亦升28.45%（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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