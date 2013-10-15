香港股市：收于约三周高位，接近9月所及高点

投行观点：Carnival目标价从56美元上调至63--巴克莱
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
路透香港10月15日 - 香港股市周二收于约三周高位，此前美国参议院高级官员表示接近达成协议，或将化解财政僵局。
恒生指数 收高0.5%，报23,336.5点，创下9月23日以来最高收盘价。目前距离9月19日高点约218点或不到1%。
恒生国企指数 上升0.9%，报10,671.2点，为三周来首次勉力收在200日移动均线切入位10,660.8点上方。
香港市场周一逢公共假期休市后今日恢复交易。(完)
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当