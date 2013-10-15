版本:
中国
货币新闻 | 2013年 10月 15日 星期二 16:22 BJT

香港股市：收于约三周高位，接近9月所及高点

路透香港10月15日 - 香港股市周二收于约三周高位，此前美国参议院高级官员表示接近达成协议，或将化解财政僵局。

恒生指数 收高0.5%，报23,336.5点，创下9月23日以来最高收盘价。目前距离9月19日高点约218点或不到1%。

恒生国企指数 上升0.9%，报10,671.2点，为三周来首次勉力收在200日移动均线切入位10,660.8点上方。

香港市场周一逢公共假期休市后今日恢复交易。(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐